Peugeot et Opel, des marques premium ?

En matière de synergies de groupe, Stellantis optimise au maximum l’utilisation de ses plateformes. On connaissait les talents de Volkswagen en la matière, capable de décliner ses architectures et ses groupes motopropulseurs aussi bien chez Skoda, Seat, Audi ou Volkswagen avec des produits au design très différent basés sur les mêmes éléments techniques de base. Mais depuis quelques années, Stellantis devient maître dans cet art de décliner une même architecture mécanique sur le plus grand nombre de véhicules possible au sein de ses marques.

Que vous alliez chez Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Lancia, Jeep, Opel, Fiat ou Alfa Romeo, vous découvrirez le même groupe motopropulseur de 156 chevaux accouplé à des batteries de 54 kWh brut (ou de 51 kWh sur les citadines) si vous optez pour un modèle électrique urbain. Pour ceux qui préfèrent un moteur essence à hybridation légère, le trois cylindres 1,2 litre turbo (qui ne s’appelle plus « Puretech » pour d’évidentes raisons marketing) se retrouve lui aussi décliné à toutes les sauces, que ce soit en version 100 ou 136 chevaux.

De quoi compliquer parfois la tâche des spécialistes marketing du groupe, confrontés au nombre important de produits et à la nécessité de les distinguer aussi bien sur le plan du design que des tarifs. On peut supposer, par définition, que les modèles de la gamme d’Alfa Romeo doivent coûter plus cher, à segment équivalent, que ceux de Peugeot, Citroën ou Opel. Et pourtant, on constate plutôt l’inverse en étudiant la grille tarifaire du nouveau petit SUV Junior.

Une Alfa Romeo moins chère que les Opel et Peugeot

Prenez en effet l’Alfa Junior dans sa déclinaison de base, équipée du bloc essence à hybridation légère de 136 chevaux à boîte double embrayage. Son prix ? 29 500€. Vous envisagez plutôt de craquer pour un Opel Mokka, le SUV citadin de la marque allemande au positionnement moins « sportif » ? Comptez au minimum 29 200€ avec le même moteur, soit quasiment le même prix. Vous préférez son cousin le Peugeot E-2008 ? 32 700€ avec une mécanique identique. Oui, le Français coûte sensiblement plus cher que l’Italien !

Et c’est pareil pour les versions électriques. Dans sa version à zéro émission, l’Alfa Junior demande au minimum 38 500€. Avec le même groupe motopropulseur de 156 chevaux à batteries de 54 kWh, l’Opel Mokka Electric exige 44 200€ (ou 42 850€ avec le moteur moins puissant de 136 chevaux). Chez Peugeot, le même moteur électrique vous coûtera 40 250€. Eh oui, c’est beaucoup plus cher que chez Alfa Romeo !

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Certes, les dotations en équipement de série varient d’un modèle à l’autre et le Peugeot E-2008 peut aussi compter sur une meilleure habitabilité intérieure. Mais il paraît difficilement concevable d’imaginer un modèle Peugeot ou Opel plus cher qu’un Alfa Romeo compte tenu du positionnement revendiqué par la marque italienne au sein du groupe Stellantis.

Les prix paraissent ainsi très élevés pour Peugeot et Opel, surtout qu’ils sont devenus un peu plus doux chez Jeep ou Fiat quand on regarde les modèles équipés des mêmes mécaniques : Le Jeep Avenger et le Fiat 600 sont tous les deux plus abordables que l’Alfa Romeo Junior. Le premier débute à 26 500€ en version essence à boîte automatique (mais avec 36 chevaux de moins) et le second commence à 24 900€. Leurs variantes électriques (positionnées respectivement à 38 000 et 35 900€) sont également moins chères. Mais ces prix restent quand même assez proches de ceux du Junior…