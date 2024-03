Peugeot prépare une révolution intérieure pour 2026

L’année dernière, Peugeot dévoilait le concept-car Inception pour annoncer l’orientation stylistique des futures nouveautés de la marque. Ce concept-car possédait un volant ultra-carré dénommé « Hypersquare », d’un style parfaitement en ligne avec les fantaisies habituelles de ce type d’engin.

Mais d’après les journalistes anglais d’Autocar qui rapportent les paroles de la directrice de Peugeot Linda Jackson, le constructeur français prévoit bien de s’inspirer de ce volant carré sur sa prochaine génération de modèles de série à partir de l'année 2026. Des modèles qui doivent embarquer une technologie très novatrice puisqu’ils abandonneront la direction « physique » avec sa colonne mécanique d'ici deux ans, au profit d’un système « steer by wire ». Et cette nouveauté technologique s’appuiera donc sur un volant au design très différent avec une forme carrée et des fonctions inédites.

Libérer de l’espace

D’après Linda Jackson, cette technologie permettra de libérer beaucoup d’espace autour du conducteur, tout en améliorant le « plaisir de conduire et l’agilité ». Elle précise que Peugeot fera de gros efforts sur le design de ses habitacles à l’avenir, la marque ayant identifié le style intérieur comme un très gros point d’achat auprès de ses clients. Les prochaines générations de 208 et 2008, justement attendues pour 2026, pourraient embarquer ces importantes nouveautés.