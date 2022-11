Peugeot, toujours la marque auto préférée des Français

Pour la troisième année consécutive, le Journal du dimanche a publié son baromètre des entreprises les plus admirées des Français, en partenariat avec Eight Advisory et l’IFOP.

Peugeot s’y place deuxième du classement général derrière Decathlon et devant Leclerc, soit le même podium que l’an dernier.

Interrogée récemment par Caradisiac au sujet de l’attachement des Français à la marque au lion qu’elle dirige, Linda Jackson avait fait part de « l’honneur » que cela représentait pour elle, ajoutant que c’était le fruit d’un « travail de dix ans », après une période difficile au début des années 2010.

Le lion devance de peu Renault, cinquième, et Citroën, neuvième, ces deux derniers progressant respectivement de 2 et 3 places.

Relevons au passage que si la voiture la plus vendue en France est bien la Peugeot 208, c’est Renault qui reste le plus important en termes de volumes, avec près de 274 000 immatriculations de voitures et utilitaires légers dans l’Hexagone sur les dix premiers mois de l’année, contre 255 000 à son rival historique.

Dans le détail, on note que si Peugeot est la marque favorite des hommes toutes catégories confondues, les femmes ne l’intègrent pas à leur Top 3. De plus, Renault a une meilleure cote que Peugeot chez les mâles de moins de 35 ans.

Quoi qu’il en soit, le secteur automobile apparaît donc toujours très bien perçu de nos compatriotes, à rebours du discours « anti-bagnoles » ambiant.

Les efforts fournis par les constructeurs pour « verdir » leur offre et leur volonté affichée de produire davantage en France semblent donc payer. Au-delà, on peut aussi y voir l’importance pour les Français que revêtent les questions de mobilité.

On en a d’ailleurs l’illustration avec les 16 places gagnées au classement BlaBlaCar (26ème), soit la plus forte progression enregistrée dans ce baromètre 2022. L’actualité sociale chargée cette année, entre grèves des transports, prix qui flambent à la pompe et pénuries de carburant, a il est vrai bien servi la cause de la plate-forme de covoiturage et de transports en bus, qui attendait quelques 300 000 voyageurs sur son réseau le week-end du 11 novembre.

Relevons aussi la stabilité de Michelin, huitième de ce classement, entreprise qui porte haut l’étendard de l’excellence industrielle française. En revanche, Total Energies, en 33ème position, rétrograde de deux places et paye probablement le tribut de la grogne des Français contre le prix du carburant.