Au Mondial, Peugeot met en avant sur son stand sa nouvelle 408, modèle qui emprunte à la fois aux univers de la berline et du SUV, et la présence de l'e-208 illustre l'engagement de la marque au lion sur la voie de l'électrifique.

dailymotion Les interviews du Mondial 2022 - Linda Jackson (Peugeot): "un tiers de nos ventes en Europe sont électrifiées, et ça accélère"

Au fil de cette interview qui a dépassé le cadre d'une dizaine de minutes initialement prévu, ce qui est bon signe, nous avons évoqué de nombreux sujets avec la Directrice générale de Peugeot.

Au programme, entre autres, la visite d'Emmanuel Macron lundi sur le salon, l'électrification qui avance plus rapidement que prévu, le "made in France", la pression - et l'honneur, aussi - que représente le fait de diriger la marque automobile préférée des Français, ou bien encore l'avenir de la marque qu'incarnera le mystérieux concept-car Inception qui sera dévoilé dans quelques semaines.