Mondial de l'auto 2022 - Peugeot Inception, l'annonce mystère

Il y a de quoi faire sur le stand Peugeot au Mondial de Paris. Outre la toute nouvelle 408, la marque au lion y expose également la version améliorée de la e-208, équipée de batteries plus grosses et d’un moteur à la puissance portée à 156 chevaux. Et en plus de la 9X8 de course qui veut gagner les 24 heures du Mans, le constructeur français avait prévu une dernière surprise.

Cette surprise se nomme « Inception », comme le célèbre film de Christopher Nolan où les univers s’imbriquent les uns dans les autres. Pour l’instant, il faut malheureusement se contenter de ce nom et d’une simple image.

Le style futur de la marque

Les communicants de Peugeot refusent de nous en dire plus à son sujet. Ils précisent seulement qu’il s’agira d’un concept-car dont le design indiquera la future orientation stylistique de la marque. Vaste programme donc. Il faudra attendre quelques semaines de plus pour découvrir le concept-car…et donc quelques années de plus pour retrouver ses codes stylistiques sur les Peugeot de série !