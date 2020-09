Peugeot va changer de logo

La rumeur enflait. Elle vient d'être confirmée par les images d'un prototype de la prochaine 308. La troisième génération de la compacte va inaugurer un nouveau logo Peugeot. Mais cette fois, ce ne sera pas une évolution douce comme cela a été le cas récemment pour Opel ou Volkswagen… ou pour le dernier changement du Lion opéré en 2010. Là, Peugeot va radicalement changer son blason.

Oubliez le lion de profil placé debout sur ses deux pattes arrière, comme c'est le cas depuis les années 1970. Sur la prochaine 308, on n'aura plus que la tête de l'animal, avec une grande crinière. Un monogramme Peugeot sera placé au-dessus, avec des lettres positionnées en arc de cercle, et le tout sera logé dans une forme de blason.

Ce nouveau logo, on l'a déjà vu de manière officielle. Il était en effet sur le concept e-Legend présenté en septembre 2018 ! C'est d'ailleurs l'image qui figure ici. Mais certains diront qu'ils l'ont vu bien avant cela ! Ce nouveau logo est en effet très proche de celui qu'avait Peugeot dans les années 1960 !

La prochaine 308 doit être dévoilée début 2021. Mais Peugeot pourrait officialiser l'arrivée de ce nouveau logo dans quelques semaines, le 24 septembre, lors de la célébration de son 210e anniversaire.