Peugeot va lancer plusieurs sportives

Il y a quelques semaines, Peugeot a stoppé la production de la 308 GTi, signant l'arrêt du label GTi. Mais ce n'est pas la fin des Lionnes sportives. La marque prend un nouveau départ en matière de modèles musclés, avec les PSE, pour Peugeot Sport Engineered.

La différence ? Ce sont des sportives électrifiées, une manière de combiner forte puissance et rejets de CO2 au plus bas. Les 508 et 508 SW inaugurent ce label en 2021, avec une mécanique hybride rechargeable qui développe 360 ch.

Ces modèles seront rejoints par d'autres. Dans un entretien accordé à AutoExpress, Jean-Philippe Imparato, patron de Peugeot, confirme qu'une gamme complète de sportives électrifiées est dans les cartons. Mieux, son but est de proposer une sportive pour tous les nouveaux modèles à venir.

La suite du programme, ce devrait donc être la 308 PSE, qui sera aussi hybride rechargeable. On peut imaginer la déclinaison de 300 ch qui existe sur le 3008, afin d'avoir une puissance dans la moyenne haute de la catégorie des compactes. La nouvelle génération de la 308 sera présentée en mars.

Pour Jean-Philippe Imparato, ces variantes montrent que la transition vers les modèles électrifiés ne doit pas être ennuyeuse. Du côté de la 208, on attend une déclinaison plus épicée de la e-208, même s'il y a là une équation plus complexe à résoudre entre performances et autonomie.