Peugeot : voici le nouveau logo !

Événement dans le monde de l'automobile. Peugeot change de logo ! Et ce n'est pas une évolution timide, comme on a pu le voir récemment avec Opel ou Volkswagen. C'est une révolution, "pour couronner la montée en gamme de la marque".

Bien sûr, la marque au lion reste fidèle au lion ! L'animal représente l'entreprise Peugeot depuis 1858, en lien avec les armoiries de la Franche-Comté, berceau de la marque. Mais le constructeur abandonne la position debout et de profil de l'animal entier, en vigueur depuis 1975 (et revue en 1998 et 2010).

Le nouvel emblème, dessiné en interne, se concentre sur la tête du lion, qui arbore une belle crinière. Elle est placée sous un monogramme Peugeot, le tout étant logé dans un blason. Vous avez une impression de déjà-vu ? C'est normal.

Les plus jeunes se souviendront du concept-car e-Legend, exposé au Mondial de l'Automobile 2018. Il arborait ce logo. Les plus anciens souligneront surtout que ce logo est carrément une reprise d'un emblème utilisé dans les années 1960 ! Peugeot fait donc du néo-rétro pour son logo. Voilà qui peut sembler curieux, la marque ne nous ayant pas habitués à des clins d'œil appuyés à son passé.

Peugeot propose toutefois une version plus épurée que celle vu sur l'e-Legend. Il y a ainsi moins de lignes pour dessiner la crinière et les traits se font anguleux. Il en est de même pour le monogramme : il adopte une police d'écriture plus fine.

Pour les supports de communication, ce logo adopte un aspect "à plat", tendance très en vogue, notamment dans l'automobile. Cela va permettre de jouer avec les couleurs et la transparence. Mais son fond de base, c'est le noir. C'est d'ailleurs ainsi qu'on va le retrouver sur les points de vente. Un vaste chantier de transformation va commencer ! Le site Internet va aussi être revu.

Et côté véhicules ? Ce nouveau blason sera inauguré par la toute nouvelle 308, qui sera dévoilée le 18 mars.