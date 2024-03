Peut-on changer son Klaxon à son gré ?

Le klaxon a été inventé en 1908, par un certain M. Lovell qui a choisi de déposer son invention sous le nom « Klaxon » en référence au mot grec « klazō » qui se traduit par « hurler ». La marque « Klaxon » a été déposée, ce qui fait que le mot Klaxon doit s’écrire avec une majuscule.

Qu’est-ce qu’un avertisseur sonore ?

Inventé quasiment en même temps que l’automobile, l’avertisseur sonore, plus connu donc sous l’appellation de Klaxon, est un dispositif électrique visant à faire vibrer une membrane métallique placée dans un boîtier rond. Destiné à prévenir les usagers de la route en cas de danger ou de défaut de visibilité, et dont l’utilisation est soumise à la réglementation du Code de la Route.

Depuis son invention le Klaxon a évolué avec nos véhicules et il en existe désormais de très nombreux modèles sur le marché.

Puis-je utiliser n’importe quel type de Klaxon ?

Légalement, vous ne pouvez utiliser, sur un véhicule quel qu’il soit, que l’avertisseur sonore homologué que vous pouvez, si vous le souhaitez, remplacer par un autre avertisseur à condition qu’il soit lui-même homologué. Or, pour être homologué, un avertisseur sonore ne doit pas dépasser un certain niveau de décibels pour, lors de son utilisation, ne pas effrayer les autres usagers de la route.

Autrement dit, il est interdit d’installer un avertisseur sonore qui dispense une puissance de décibels beaucoup trop forte. La corne de brume, la cucaracha, les cloches et les diverses sonorités amusantes n’étant pas homologuées, même si leur vente est parfaitement autorisée, oubliez ! Vous pourrez les installer mais vous n’aurez pas le droit de les utiliser. Un paradoxe typique de la législation française.

Que dit la loi ?

L’utilisation d’un Klaxon est réglementée par les articles R416-1, R416-2 et R416-3 du Code la route qui détaille les modalités d’utilisation de l’avertisseur sonore. Utiliser un avertisseur sonore non homologué est une infraction de 3e classe en rapport de l’article R313-33 du Code de la route dont le propriétaire s’expose à une amende forfaitaire de 68 €. De même l’usage abusif du Klaxon en ville peut vous amener à une amende de 35 €. Donc, klaxonner pour signaler à un deux-roues, un groupe de cyclistes, ou à d’autres automobilistes d’accélérer ou de céder le passage est formellement interdit.

Peut-on néanmoins changer son Klaxon ?

Dans certains cas il peut arriver que l’avertisseur sonore monté d’origine ne soit qu’insuffisamment audible. Dans ce cas vous pouvez bien évidemment le changer par un Klaxon plus puissant afin de pouvoir vous signaler de façon convenablement audible en cas de danger.

Les Klaxons homologués que l'on peut monter sur nos véhicules, doivent avoir une intensité sonore d’au moins 87 dB mais ne dépassant pas 112 dB au maximum. En règle générale ils sont homologués à 90 dB.

Comment changer son Klaxon ?

Changer son avertisseur sonore nécessite quelques précautions de base comme de couper l'alimentation des dispositifs acoustiques pour la durée des opérations de branchement électrique. Retirer le fusible de la boîte du même nom correspondant au circuit des avertisseurs sonores et débrancher le câble de masse de la batterie.

Sur des véhicules récents dotés d’une électronique avancée le débranchement du câble de masse va sans doute provoquer la perte de quelques codes de validation (radio, navigation, etc.) qui devront ensuite être rentrés à nouveau, ce qui risque de vous envoyer tout droit chez votre concessionnaire.

L’avertisseur sonore étant souvent placé sur l’avant du moteur il vous faut démonter le pare-chocs avant et la calandre pour l’atteindre. Démontez ensuite l’avertisseur sonore d’origine ainsi que son support. Séparez les deux éléments puis reposez le support sans le fixer afin de déterminer la position de montage du nouveau Klaxon dont la taille risque d’être nettement plus importante. Fixez ensuite le support en tenant compte du fait que le corps du boîtier doit avoir suffisamment de place pour osciller sans pour autant faire contact avec des éléments de la carrosserie. Faites le branchement électrique du nouveau modèle en passant le faisceau de câble dans les chemins prévus à cet effet et fixez-le. Replacez le fusible et faites un essai. Si tout est correctement installé et que votre klaxon fonctionne, vous pouvez remettre le pare-chocs et la calandre en place.