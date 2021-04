Pièces détachées : pourquoi la libéralisation du marché traîne

En réponse à

C'est à l'image de beaucoup d'autres choses en France finalement ou même en Europe.

L'Etat sort des lois, souvent de plus en plus dures mais rien pour les faire vraiment appliquer donc ça ne change rien au quotidien même si la peine est devenue bien plus sévère.

Ici, c'est le cas de la libéralisation du marché des pièces détachées fermé jusqu'à présent par les constructeurs (fourniture + installation + garantie). L'objectif de faire baisser les prix est un vœu pieu, mais la réalité de la régulation des prix par le marché n'est pas toujours au rendez-vous des attentes avec peu de solution viable.

Un exemple avec le prix d'internet et les forfaits de portable. Les prix sont alignés les uns sur les autres, la concurrence consiste à une super entente entre les 4 acteurs. La différence se fait sur les Go/mois ou sur telle ou telle offre de remise sur un smartphone par le constructeur.

Un autre exemple est la libéralisation du marché de l'énergie pour limiter les monopoles d'EDF et GDF (devenu ENGIE). Certes, il y a pléthore d'offres, mais si le prix peut paraître alléchant à la signature par rapport au prix régulé de l'énergie, en réalité, le yoyo des prix du kWh libéré fait fortement osciller la facture tout au long de l'année sans projection sûre (sauf les offres à prix fixe pour une période longue 1 à 2 ans). De plus, pour l'électricité, la majorité des électrons des différentes offres concurrentes d'EDF sur le hors énergie verte, est issue directement des centrales d'EDF qui doit céder une partie de sa production à ses concurrents à prix coûtant.

Enfin, le plus bel exemple hors France est bien la privatisation du train anglais... L'un des plus gros désastre industriel et commercial de ce pays tant ce dispositif a rendu le train peu fiable, onéreux pour les usagers et avec un niveau de service catastrophique.