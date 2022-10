Plan de sobriété : les Français devront rouler moins vite et moins souvent

Avec les grosses tensions du réseau d'électricité et de gaz en Europe, la plupart des gouvernements du continent préparent la mise en place de plans destinés à limiter au mieux la consommation d'énergie. En France, le gouvernement présentera son plan de sobriété demain jeudi dans l'après-midi. D'après les journalistes du Parisien et de BFMTV, ce plan concernera aussi bien les entreprises que les particuliers. Il imposera une limitation de la température et une optimisation de la consommation énergétique dans les locaux des sociétés comme au sein des foyers (via une charte pour le secteur privé).

Et ce plan de sobriété énergétique aura aussi des conséquences pour les automobilistes français. Il prévoit en effet une incitation des employés de la fonction publique au télétravail, grâce à une revalorisation de 15% de l'indemnité dédiée. Les véhicules de service devront par ailleurs abaisser leur vitesse maximale à 110 km/h sur les autoroutes au lieu de 130 km/h, et à 100 km/h sur les axes limités à 110 km/h. Avec quel genre de sanction en cas de dépassement ? A l'heure actuelle, on l'ignore.

Un chèque de 100€ pour le covoiturage

Il n'y a pour l'instant aucune obligation prévue pour le secteur privé, mais tout de même une incitation au covoiturage sous la forme d'un chèque de 100€ pour les Français qui s'inscriraient sur une plateforme dédiée au covoiturage. Il faudra bien évidemment donner des précisions quant à cette aide afin d'éviter d'éventuels abus.

Enfin, les radios et les télévisions diffuseront quotidiennement une « météo de l'énergie » avec le code couleur Ecowatt, indiquant l'état de la consommation nationale chaque jour et à chaque heure. Ce même code qui pourrait limiter l'accès aux bornes de recharge publique en cas de pic de consommation. Rendez-vous demain après-midi pour davantage de précisions sur le sujet.