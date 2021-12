Plus belle voiture de l'année 2022 : quatre modèles en compétition

Changement de formule pour l'élection de la plus belle voiture de l'année, un prix remis dans le cadre du Festival Automobile International. Alors que le titre était décerné par un vote ouvert au grand public, c'est désormais le jury de professionnels qui va désigner le plus beau modèle de série.

Quatre nouveautés ont été sélectionnées pour le titre 2022. Les marques françaises sont largement représentées puisqu'il y a la Citroën C5 X, la nouvelle DS 4 et la nouvelle Peugeot 308. Elles sont accompagnées de la BMW i4, la version électrique de la nouvelle Série 4 Grand Coupé.

Le jury a d'ailleurs déjà délibéré, lors d'un rendez-vous aux Invalides, où se tient traditionnellement le Festival (qui aura lieu du 26 au 30 janvier 2022). Mais il faudra attendre la soirée d'inauguration pour connaître le résultat, le 25 janvier. Le jury est composé d'experts et de passionnés automobiles issus de l'architecture, du design, de la culture, du sport automobile et des médias. Il est présidé par l'architecte Jean-Michel Wilmotte et la designer Anne Asensio. Parmi les personnalités qui le composent, il y a aussi Paul Belmondo et Ari Vatanen.

Le jury va aussi désigner la plus belle supercar (Alpine A110 Légende GT, Aston Martin Valhalla, Ferrari Daytona SP3 ou Lamborghini Aventador Ultimae) et la plus belle hypercar (Aston Martin Valkyrie Spider, Genty Automobiles Akylone, McLaren 720S GT3X ou Peugeot 9X8).

En revanche, le public va cette fois voter pour choisir le plus beau concept-car. Il n'a donc pas été mis de côté ! 10 concepts sont en compétition, avec un vote en ligne jusqu'à mi-janvier.