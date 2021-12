Élection du plus beau concept-car : les modèles en compétition

Petite révolution pour les organisateurs du Festival Automobile International, dont la prochaine édition doit avoir lieu du 26 au 30 janvier 2022. On avait l'habitude de leur élection de la plus belle voiture de l'année. Mais cette fois, les internautes sont invités à élire le plus beau concept-car de l'année.

Un changement que les organisateurs expliquent par la volonté de relier le vote du public au principal événement du Festival, à savoir l'exposition de prototypes aux Invalides. 10 concepts dévoilés au cours des derniers mois ont été sélectionnés.

Dès le 2 décembre, et jusqu'au 16 janvier, les internautes sont donc invités à voter pour désigner le plus beau. Les nommés sont :

Contrairement aux dernières élections de la plus belle voiture, il n'y a pas plusieurs tours, le suspense sera donc total jusqu'au 25 janvier, date de la révélation du concept gagnant, au cours de la soirée d'inauguration du Festival. Une plus belle voiture de l'année sera aussi désignée ce jour-là, vraisemblablement choisie par le jury.