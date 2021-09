Salon de Munich 2021 - Smart Concept #1 : le renouveau de Smart

Pour assurer l'avenir de Smart, Daimler s'est allié au constructeur chinois Geely. Smart est désormais une coentreprise détenue à parts égales par les deux sociétés. Si Daimler va dessiner les prochains véhicules, ce sera Geely qui les mettra au point. La production se fera d'ailleurs en Chine.

Une chose ne changera pas, Smart restera une marque 100 % électrique. C'est en effet déjà le cas depuis 2019, année où les versions essence des Fortwo et Forfour sont passées à la trappe. En revanche, le constructeur va aller s'aventurer sur de nouveaux marchés, comme l'annonce le Concept #1.

Nouveau design

Cette étude de style donne un bon avant-goût de la première Smart de l'ère Geely, qui sera donc un SUV compact. On est en effet loin des petites citadines puisque le prototype, dévoilé dans le cadre du Salon de Munich 2021, mesure 4,29 mètres de longueur. C'est d'ailleurs un gabarit semblable à celui de la Mini Countryman.

Cette nouvelle ère pour la marque est l'occasion de changer de style. Selon la firme, le design est à la fois adulte et décontracté. On note surtout qu'il se fait très épuré, avec un minimum de lignes. Voilà qui contraste avec la mode des carrosseries hyper nervurées. Le côté très lisse du véhicule est renforcé par les poignées de porte cachées (elles sont indiquées par des éléments lumineux) et l'absence d'encadrement de portes. Ces effets de style resteront-ils sur le modèle de série ? Pas sûr.

On retrouvera en revanche sur la variante de production le dessin du vitrage, avec une continuité du pare-brise à la lunette, qui donne un aspect flottant au toit. Peint avec une couleur contrastée, ce dernier vient recouvrir une partie de la custode. On aura aussi la signature lumineuse en Y, avec bandeau lumineux, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. En bon SUV, le véhicule adopte des éléments de protection gris anthracite sur les bas de caisse et autour des roues.

Beaucoup d'espace à bord

Le concept reçoit des portes à ouverture antagoniste. Le pied milieu a été supprimé, un élément que l'on ne retrouvera pas en série. L'habitacle est baigné de lumière grâce à un immense toit en verre. La base électrique permet de rejeter les roues dans les coins et d'avoir un grand empattement. Smart promet ainsi une habitabilité digne du segment supérieur. Le concept est aménagé pour quatre, mais le modèle de production aura bien cinq places. La planche de bord intègre un écran tactile de 12,8 pouces. La voiture recevra des mises à jour à distance. La console fusionne avec le tunnel central, qui flotte entre le conducteur et le passager.

Smart ne donne pas d'information précise sur la fiche technique. On sait juste qu'il y a une plate-forme conçue pour le 100 % électrique. On ne connaît pas encore la puissance ou l'autonomie envisagée. La version de série devrait être lancée en 2023.