Volkswagen ID.Life : le concept surprise - Vidéo en direct du Salon de Munich 2021

Honda e. Voilà le nom qui vient en premier quand on contemple le concept ID.Life pour la première fois sur le stand de Volkswagen au Salon de Munich, que ce soit dans sa silhouette ou par ses rétroviseurs caméras. Mais nombreuses sont les personnes à trouver que la japonaise ressemble plus à une Golf de première génération qu'à la Civic originelle, comme c'est dit officiellement, c'est donc un juste retour des choses.

Certes, il s'agit d'un concept qui se concrétisera par un modèle commercialisé en 2025 mais la fiche technique a aussi été dévoilée et se montre étonnamment précise : 4 091 mm de long, 1 845 mm de large, 1 599 mm de hauteur et empattement de 2 650 mm, volume de chargement de 410 à 1 285 litres, garde au sol de 190 mm et pneus en 235/45R20. Question moteur, ce sera pour une traction, la première sur la plate-forme MEB, et les puissance et couple annoncés sont de respectivement 234 ch et 290 Nm, ce qui permet un 0 à 100 km/h en 6,9 s. La batterie de 57 kWh autorise une autonomie de 400 km selon le cycle WLTP et la puissance de recharge atteint 125 kW en courant continu. On connaît même déjà le prix d'appel ! 20 000 € sans aides, exactement comme une certaine Renault 5.

Autant de données qui démontre un projet déjà très avancé. Il existe cependant quelques détails qui resteront sans aucun doute au stade du concept, comme cet écran se déroulant à la façon d'un store et occupant tout le pare-brise, permettant alors de regarder des films confortablement installé sur l'immense banquette formée par les dossiers de siège rabattus.

L'instant Caradisiac

Quand nous sommes arrivés sur le stand Volkswagen, la scène où devait normalement se trouver le concept était totalement vide. La raison ? Un petit problème technique avec le gigantesque écran qui a nécessité une longue réparation dans les coulisses. Mais cela nous a permis de constater, lors qu'il a refait son entrée, qu'il ne s'agissait pas d'une simple maquette à l'échelle 1 mais d'une vraie voiture se déplaçant électriquement par ses propres moyens.