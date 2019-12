Plus belle voiture de l’année : deuxième élimination

Voilà une élection où les SUV n'ont pas la cote ! Les deux baroudeurs en compétition pour le titre de la plus belle voiture de l'année ont été éliminés à tour de rôle lors des deux premiers tours. Après le Land Rover Defender, c'est en effet le Ford Puma qui a été mis hors concours.

Le nouveau SUV urbain de l'américain a obtenu le moins de votes de la part des internautes, les seuls au pouvoir pour ce prix remis lors du Festival International Automobile. Il n'est peut-être pas simple de soutenir un modèle qui n'est toujours pas dans les concessions, six mois après sa présentation…

Les compteurs sont à nouveau remis à zéro. Place à l'étape de la demi-finale. Il n'y a plus que quatre modèles en compétition : la BMW Série 2 Gran Coupé, la Mercedes CLA Coupé, la Mazda 3 et la Peugeot e-208. Pour soutenir votre favorite, direction le site officiel. Cette troisième étape de l'élection se tient jusqu'au 5 janvier 2020. On rappelle qu'en votant, on participe à un jeu-concours avec en premier lot une voiture d'une valeur de 30 000 €, remise par le constructeur vainqueur.

Le nom de la grande gagnante sera dévoilé le mardi 28 janvier.