Plus belle voiture de l'année : troisième élimination, voici les finalistes

Voilà déjà un mois que le coup d'envoi de l'élection de la plus belle voiture de l'année a été donné. La compétition entre dans son ultime phase, celle du vote final. On rappelle que ce prix est uniquement décerné par les internautes, dans le cadre du Festival Automobile International.

À l’issue du troisième tour, celui de la demi-finale donc, un troisième modèle a été mis hors concours. Et c'est plutôt une surprise, puisqu'il s'agit de la Mercedes CLA. On pensait que la seconde génération du petit coupé quatre portes de l'étoile avait de bonnes chances de l'emporter. Le public en a donc décidé autrement.

Il ne reste plus que trois véhicules en course. Il s'agit des BMW Série 2 Gran Coupé, Mazda 3 et Peugeot e-208. Les compteurs ont de nouveau été remis à zéro. Si vous avez une préférence, direction le site officiel pour voter. En donnant votre avis, vous participez à un jeu concours avec à la clé un véhicule neuf d'une valeur de 30 000 € remis par le constructeur gagnant. Ce ne sera donc pas une Mercedes !

Pour la finale, les votes sont ouverts jusqu'au 19 janvier 2020. Le nom de la grande gagnante sera connu le 28 janvier, à l'occasion de la soirée d'inauguration du 35e Festival Automobile International à Paris.