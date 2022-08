Plus d'infos sur le salon de Genève 2023 au Qatar

C'était la grosse surprise de ces derniers jours : l'annulation pure et simple du salon de Genève 2023, ses dirigeants expliquant officiellement « qu'organiser un tel événement en pleine période de reprise épidémique possible n'était tout simplement pas possible ». Ce salon de Genève va donc se délocaliser au Qatar l'année prochaine à la fin du mois de novembre et ses organisateurs viennent d'organiser une courte présentation vidéo pour nous donner quelques détails supplémentaires.

C'est Will Buxton, dont le visage sera certainement familier aux amateurs de la série Netflix « Drive to survive » sur le championnat du monde de Formule 1, qui s'occupait de cette présentation. Un choix sans doute pas anodin car le salon de Genève-Qatar 2023 se tiendra à Doha quasiment en même temps que le Grand Prix de Formule 1 du Qatar. « Attendez-vous à des activations permettant de mêler à la fois le monde de la Formule 1 et celui du salon », précise ainsi Will Buxton.

Trois sites différents

Le salon de Genève-Qatar se tiendra principalement au parc des expositions de la ville de Doha, le Doha Exhibition and Convention Center (DECC) situé à distance raisonnable de l'aéroport international de Doha. L'évènement utilisera également les locaux d'un grand musée automobile local pour y exposer des voitures de prestige mais aussi des véhicules présentés en première mondiale. Enfin, le circuit de Losail, celui qui accueille les Grand Prix de Moto et de Formule 1, sera mis à contribution pour servir de cadre d'essai. Il permettra de tester des « voitures de sport et de course ». Les dates précises du show seront annoncées bientôt. Les organisateurs attendent sans doute de connaître celles du Grand Prix F1 du Qatar 2023 pour adosser le salon de Genève-Qatar juste avant ou juste après.

Que vont faire les constructeurs européens ?

Reste à savoir si les constructeurs européens, pour lesquels le salon de Genève représentait toujours un événement très important, suivront cette délocalisation. Renault, Peugeot, Opel ou Fiat ont-ils un intérêt direct à venir présenter des nouveautés si loin de leurs marchés, devant un public qui ne pourra même pas acheter ces autos faute de commercialisation dans cette région ? Choisiront-ils d'y envoyer uniquement certaines marques du groupe, celles qui sont présentes au Moyen-Orient ?