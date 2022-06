Plus d'un Français sur trois prêt à frauder son assurance !

Avec des primes d’assurances régulièrement revues à la hausse, la tentation de frauder son assurance est de plus en plus tentante. Que ce soit pour bénéficier d’une meilleure indemnisation ou éviter les mauvaises surprises sur ses bonus-malus, 38 % des Français se disent ainsi prêts à frauder leur compagnie d’assurances et environ 1 assuré sur 5 l’a même déjà fait (contre seulement 11 % en 2021). Tel est le résultat d’un sondage réalisé en mai 2022 sur un échantillon de 1 008 répondants âgés de 18 ans ou plus, et représentatifs de la population française.

Pour expliquer le passage à l’acte, la justification est souvent financière : 35 % des Français ayant déjà fraudé l’ont fait afin d’éviter un malus ou d’éviter d'augmenter leur prime d'assurance (32 %). Pour 29 % d’entre eux, il s’agissait de bénéficier d’une meilleure indemnisation.

La fraude à l’assurance est également une question générationnelle, comme le confirme l’étude : 36 % des 18-34 ans déclarent avoir déjà fraudé leur assurance contre moins de 15 % chez les 55 ans et plus. Près d’un tiers des moins de 35 ans indique même qu’ils le referaient si l’occasion se présentait. « Contrairement aux jeunes assurés pour qui la prime risque d’exploser en cas de sinistre, les seniors sont moins frileux à l’idée d’avoir un malus et déclarent donc davantage leurs sinistres. Les jeunes conducteurs, par exemple, payent déjà le prix fort avec une assurance auto aux alentours de 971 €/an, soit 33 % plus cher que la moyenne globale. L’addition pourrait se retrouver encore plus salée si un malus venait à s’ajouter à la facture ! » explique ainsi Itzal Arbide, CEO de LeLynx.fr.

Point particulièrement marquant de l’étude, la proportion à la « fraude solidaire » domine chez les assurés : plus d’un Français sur trois a déjà, ou pourrait, faire jouer son assurance pour le sinistre d’un tiers (35 %). Cette tendance de « rendre service à un ami » est d’ailleurs plus populaire auprès des plus jeunes : 28 % des 18-34 ans ont déjà réalisé ce type de fraude contre 7 % pour les 55 ans et plus. A contrario, 29 % des Français ont déjà ou pourraient faire jouer l’assurance d’un proche en leur faveur (20 % pour les 18-34 contre 4 % pour les 55 ans et plus).

Pourtant, on le rappelle, frauder son assurance, quelle qu’elle soit, peut coûter très cher à l’assuré. Omettre de déclarer un sinistre, faire porter la responsabilité à une autre personne ou présenter de fausses factures sont autant de situations considérées comme des fraudes à l’assurance, avec des sanctions pouvant aller de la non prise en charge du sinistre jusqu’au remboursement de tous les sinistres indemnisés par l’assureur depuis 2 ans. Reconnue comme un délit pénal, l’escroquerie à l’assurance est aussi punissable d’une peine de 5 ans de prison et de 375 000 € d’amende.

Mieux vaut donc ne pas céder à la tentation.