Plus d'un million de ventes pour Tesla en 2022 ?

Avouons-le volontiers, il y a cinq ans, nous aurions eu toutes les peines du monde à imaginer Tesla doubler Volvo et Lexus. Pourtant, au regard des résultats de la marque américaine sur le premier semestre, nous sommes obligés de revoir notre constat initial. Tesla a livré 421 000 véhicules entre janvier et juin 2021 : si le rythme est maintenu jusqu'au mois de décembre (c'est ce qu'espère Elon Musk, qui met une énorme pression sur ses salariés en leur demandant de faire des miracles), Tesla devrait alors dépasser la barre des 800 000 ventes et s'installer comme le "quatrième" homme derrière le trio infernal allemand.

Quid de 2022 ? Une analyse de la société d'investissement américaine Wedbush Securities voit Tesla à 1,3 million de livraisons. Rappelons qu'avant la crise, Audi, qui est troisième au classement des marques premium, avait écoulé 1,8 million de véhicules. En clair, Tesla reste encore loin des Allemands, mais s'en rapprocherait dangereusement.

L'entreprise américaine, qui a tendance à être très optimiste ("bullish") sur les prévisionnels Tesla, tablait sur un titre en Bourse à 1250 dollars. Pour atteindre le 1,3 million de livraisons, Wedbush Securities s'appuie sur un contexte favorable avec l'aboutissement de la construction de l'usine européenne à côté de Berlin et celle du Texas. Avec ces deux sites, Tesla pourrait effectivement franchir un cap, mais il se pose la question de la concurrence qui va, dans le même temps, prendre du gallon.

Le retard accumulé par BMW, Audi et Mercedes dans le véhicule électrique face à Tesla pourrait toutefois être compliqué à combler, d'autant plus si le constructeur californien venait à séduire les clients des modèles allemands en leur ouvrant la barrière des fameux Superchargeurs.