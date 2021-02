Plus de 3 kilomètres d'adhésifs utilisés par Nissan pour ses prototypes en 2020

Sortir de l'ombre une nouvelle voiture alors que sa présentation n'a pas encore eu lieu attire irrémédiablement la curiosité des espions à l'affût des scoops. C'est pourquoi les constructeurs emploient des autocollants chargés de camoufler les modèles inédits. Une manœuvre qui aura nécessité pour Nissan l'utilisation de 3,2 kilomètres d'adhésifs.

Détail intéressant : Nissan avoue varier les plaisirs en adoptant un camouflage avec des spirales, des cubes ou des vagues. L'astuce permet sans surprise de brouiller les pistes concernant l'origine du véhicule croisé. L'habitacle de l'auto n'est jamais oublié avec des grands tissus noir mat pour la planche de bord et des autocollants noir brillant pour les logos et les éléments plus petits.

Ces stratégies sont généralement assez efficaces pour garder le secret concernant le design définitif d'une nouveauté. Les artistes les plus talentueux réussissent néanmoins parfois à viser juste via des rendus virtuels non officiels en déchiffrant ce qui se cache sous les camouflages. Ultime solution des constructeurs pour éviter ce dernier problème : celle d'exploiter un mulet. Cela consiste effectivement à emprunter la carrosserie d'une autre voiture pour tester uniquement la partie mécanique d'un prototype.