Plus de muscle et de techno pour la Toyota Yaris

L’heure du restylage a sonné pour la citadine japonaise. Toutefois, le terme est ici mal choisi puisque le physique de cette Toyota Yaris n'évolue pas. La firme japonaise a préféré se pencher sur ses dessous et les aspects techniques.

Cela se passe tout d’abord sous le capot. En plus du moteur Hybride de 116 ch, une offre de 130 ch vient compléter le catalogue. Plus puissant et plus « coupleux » avec 185 Nm au lieu de 141 Nm, il permet des accélérations plus vigoureuses avec un 0 à 100 km/h abattu en 9,2 secondes (0,5 s de gagné). Quant aux consommations, elles sont très proches de la version de 116 ch avec une homologation oscillant entre 3,9 et 4,3 l/100 km. À noter que ce nouveau moteur n’est disponible que sur les finitions GR Sport et Première.

C’est ensuite dans l’habitacle que les ingénieurs se sont attardés. Ainsi, le conducteur profite désormais d’un nouveau combiné d’instrumentation de 7 pouces, ou 12,3 pouces sur les niveaux Collection, GR Sport et Première. Il est paramétrable selon neuf ou douze possibilités selon sa taille.

Le nouveau système multimédia Toyota Smart Connect dispose d’une interface plus intuitive et réactive. Il repose sur un écran tactile de 9 ou 10,5 pouces selon les finitions. La commande vocale est plus évoluée puisqu’il est possible de commander la climatisation, sans même devoir baisser le volume de la radio.

Les futurs propriétaires de Yaris pourront accéder à leur auto via leur smartphone. Disponible de série sur la Première et en option sur la GR Sport, cette clé numérique est compatible avec Apple et Android et peut être partagée avec cinq personnes.

Une conduite de plus en plus assistée

Le système T-Mate qui regroupe les aides à la conduite affine ses possibilités. L’utilisation d’une nouvelle caméra et d’un radar qui peut balayer plus loin et plus largement qu’auparavant permet d’augmenter la portée de la détection des accidents. Le système de pré-collision prend désormais en compte les motos. Quant au régulateur adaptatif associé à l’aide au maintien dans la voie, il a été revu afin d’être plus fin dans ses réactions.

La Toyota Yaris Hybride 130 ch est d’ores et déjà disponible au prix de 30 450 € (GR Sport) et 31 450 € (Première).