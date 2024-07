Polestar nous fait rêver à Goodwood avec son concept qui pourrait devenir réalité

C’est aujourd’hui le début des festivités pour le FOS (Festival of Speed) de Goodwood, un endroit magique pour les passionnés d’automobiles. En plus de pouvoir admirer et entendre des modèles anciens de légende, les constructeurs en profitent pour y présenter des nouveautés ou des concepts.

C’est le cas de Polestar, la marque de luxe et électrique du groupe chinois Geely. Elle nous présente le Polestar 6 Concept BST, un roadster électrique équipé d’un toit rigide escamotable. On salue le geste puisque les cabriolets à deux places sont de moins en moins courants et le toit rigide est encore plus rare.

Râblé et musclé, sans en faire de trop, le concept BST est pour le moins séduisant. Polestar n’indique pour le moment aucune donnée technique, mais ce roadster promet de jolies performances comme en atteste son généreux aileron arrière. L’intérieur également est inconnu, tout comme la cinématique du toit. En revanche, les signatures lumineuses avant et arrière ne laissent aucun doute quant à la marque de cette sportive.

Du concept à la série ?

Face à la "timidité" de la firme concernant les données techniques de ce concept, il est difficile de savoir s’il s’agit d’une simple étude de style ou si sa conception est avancée. Premier indice, un exemplaire parcourra la course de côte de 2 km de Goodwood. Ensuite, Thomas Ingenlath, le patron de Polestar, indique que « cette voiture est une démonstration jusqu’où la marque peut aller en termes de performances, mais aussi une démonstration de la manière à laquelle nous pourrions l’appliquer dans notre gamme à l’avenir. »

Voici qui laisse la porte ouverte, sans pour autant confirmer quoi que ce soit. On se rappelle toutefois que MG avait fait le déplacement l’année dernière avec son Cyberster, un roadster électrique. Ces deux modèles feraient un très beau comparatif…