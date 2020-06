Pollution : circulation différenciée en Ile-de-France le jeudi 25 juin

L'envolée des températures et le fort ensoleillement entraînent un pic de pollution à l'ozone en Ile-de-France. Conséquence : la préfecture de police de Paris a annoncé la mise en place de mesures restrictives de circulation à partir du jeudi 25 juin 5h30. En clair, la circulation différenciée est activée.

Les conditions sont sévères puisque seuls les véhicules munis d'une vignette Crit'Air 0 (verte), 1 et 2 peuvent circuler. Sont ainsi bannis les 3, 4 et 5 et les non classés. Ne peuvent donc pas rouler les voitures diesels d'avant 2011 et les voitures essence d'avant 2006 !

Le périmètre est vaste, puisqu'il concerne toute la zone située dans l'A86, celle-ci n'étant en revanche pas concernée. De plus les limitations de vitesse sont abaissées : 110 km/h au lieu de 130, 90 km/h au lieu de 110, 70 km/h au lieu de 80 ou 90.

La circulation différenciée est valable jusqu'à 20 heures et pourra être reconduite vendredi. La préfecture annonce qu'elle mettra en place "des contrôles destinés à s'assurer du respect de ces mesures". Elle invite à limiter les déplacements en voiture, en recourant notamment au télétravail. À Paris, le stationnement résidentiel est gratuit.