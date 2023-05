Porsche 718 Spyder RS (2023) : pour l'amour du bruit

L’année dernière, Porsche lançait sur le marché son GT4 RS coupé. Version extrême du 718 Cayman, l’engin osait pour la première fois reprendre le flat-six atmosphérique de 4,0 litres de la 911 GT3. Avec un châssis affuté au maximum et surtout un circuit d’admission directement installé dans l’habitacle, l’auto nous a tout simplement retourné les tympans grâce à sa sonorité extraordinaire du moteur depuis l’intérieur. Comme pour les deux précédents GT4, le constructeur allemand dévoile cette fois l’équivalent découvrable de ce coupé radical.

La 718 Spyder RS embarque en effet exactement le même moteur et affiche un design proche de celui du GT4 RS Coupé. Il peut même s’équiper en option d’un pack Weissach ajoutant des panneaux de carrosserie en fibre de carbone, complété par des jantes en magnésium forgées pour ceux qui veulent configurer leur exemplaire comme les Porsche les plus extrêmes du marché. Forte de 500 chevaux (pour 450 Nm) et de la même boîte à double embrayage PDK aux rapports raccourcis, l’auto abat le 0 à 100 km/h en 3,4 secondes, le 0 à 200 km/h en 10,9 secondes et peut filer à 309 km/h en vitesse de pointe.

Mais ce cabriolet léger, ne pesant que 1 410 kg sur la balance (5 de moins que le coupé GT4 RS), brillera sans doute avant tout par les sensations procurées en le conduisant au grand air : grâce à son fabuleux moteur ruptant à 9 000 tours/minute, les vocalises promettent d’être inoubliables. Porsche précise en tout cas que l’auto possède un châssis proche de celui de la GT4 RS mais avec un amortissement moins ferme. Le coupé restera probablement plus efficace en conduite sportive, d’autant plus que Porsche ne communique pas sur la présence éventuelle de pneus semi-slick Pilot Sport Cup 2 R.

160 000€

La Porsche 718 Spyder RS coûtera chez nous 159 052€, soit exactement le même prix que le GT4 RS Coupé actuellement. Il se dévoilera au public en juin prochain à Zuffenhausen et après lui, le Cayman et le Boxster passeront à la technologie 100% électrique. Si vous voulez vous régaler avec le plus beau moteur de Porsche sans toit, c’est le moment ou jamais…