Porsche annonce la nouvelle 911 GT3

Le mois de février est habituellement signe d'effervescence chez les constructeurs qui préparaient auparavant le salon de Genève et les grandes nouveautés. Même sans évènement automobile majeur, les marques sont prêtes à dégainer. Dans le groupe Volkswagen, on note par exemple l'arrivée imminente de l'Audi e-tron GT, mais aussi de la toute nouvelle Porsche 911 GT3.

La GT3 Type 992 fera à nouveau appel à un aileron arrière fixe et à tout un tas de réglages et de modifications spécifiques par rapport à une 911 classique afin de la rendre compatible et parfaitement adaptée à un usage piste.

Le six cylindres à plat 4.0 atmosphérique devrait être reconduit et associé à une boîte manuelle ou bien à la boîte automatique PDK. Cette nouvelle 911 GT3 sera dévoilée mardi 16 février en milieu d'après-midi, et ne sera que l'ouverture du "bal", puisqu'il va manquer la pièce maîtresse du catalogue de la 911, à savoir la GT3 RS.