Porsche : apprenez à dessiner le profil mythique de la 911

Pendant le confinement, pourquoi ne pas tenter de développer votre fibre artistique ? Le responsable du design de Porsche a donné quelques clés pour arriver à dessiner le profil de la 911. Un profil si iconique que quelques traits suffisent pour reconnaître la célèbre sportive allemande.

Michael Mauer explique qu'il commence par dessiner les deux roues, ce qui permet de définir l'empattement et les proportions qui vont avec. A noter qu'il donne déjà un effet de 3D dès cette étape, en décalant le centre les jantes.

Ensuite, Michael Mauer pose la voiture au sol, avec donc la ligne entre les roues et les portes à faux. Caractéristique importante de la 911 : celui de l'arrière est long, puisque c'est là que se cache le fameux flat-six.

Vient après un moment plus délicat : dessiner la silhouette, avec un pare-brise relevé qui commence juste après les roues avant, puis un toit qui plonge quasiment en ligne droite jusqu'à l'arrière.

Il ne faut pas oublier de marquer les épaules au niveau des roues arrière. Le moment est venu d'ajouter les détails, notamment les phares et les feux.

On commence à avoir un bon dessin, qui permet de bien identifier la 911. On ajoute petit à petit les détails plus précis, comme la découpe et la poignée de la porte, les ouïes, la trappe à carburant…

La suite relève d'un travail plus poussé. Michael Mauer indique d'ailleurs que faire le croquis d'une voiture, c'est ajouter des couches les unes après les autres, et qu'il faut parfois savoir s'arrêter à temps. Évidemment, lui ne va pas s'arrêter là ! Il va notamment donner un effet de relief avec les jeux d'ombre et de lumière.

Le designer va ensuite passer à la couleur, avec un aspect plus clair en partie haute et plus sombre en partie basse et au niveau des épaules. Le dégradé est inverse pour les vitres, afin de suggérer leur courbure.

Voilà, ce n'est évidemment pas aussi simple, mais vous avez les premières clés pour arriver à dessiner la 911. Et vous avez l'occasion maintenant d'imaginer votre propre interprétation de la célèbre Porsche.