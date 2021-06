La Porsche 911 GT2 RS est devenue le 14 juin dernier la voiture de série la plus rapide sur le circuit du Nürburgring, battant ainsi de peu la Mercedes AMG GT Black Series et la Lamborghini Aventador SVJ : 6:43:600, soit 5 secondes de mieux que la rivale à l'étoile, à une vitesse moyenne de 185 km/h.

Porsche bat le record du Nürburgring pour une voiture de série

Mais pour y arriver, Porsche a dû mettre le paquet en dotant sa 911 GT2 RS du Manthey Performance Kit et du Weissach Pack avec les jantes ultralégères en magnésium (11,4 kg en moins, tout de même). Tout ceci consiste notamment en une modification du châssis, de l'aérodynamique (flaps additionnels, spoiler et diffuseur spécifiques) et des freins dans une auto pourtant déjà très radicale et pensée pour la piste. Les 700 ch du six cylindres 3.8 biturbo reliés à la boîte PDK ont ainsi fait des merveilles, avec le pilote Larks Kern au volant.

Mais comme souvent avec les records sur le circuit du Nürburgring (dans sa formule "nouvelle" de 20,8 km, soit 200 mètres de plus que l'ancienne configuration), il ne faudra probablement pas bien longtemps avant qu'un rival ne pointe le bout de son capot et améliore le temps.