Porsche bientôt lancé en Bourse par Volkswagen ?

En pleine transition électrique, le groupe Volkswagen va devoir trouver des fonds. Propriétaire à 100 % de Porsche, le deuxième groupe automobile mondial a peut-être trouvé la solution pour lever rapidement de quoi se renflouer : introduire le constructeur de la mythique 911 en Bourse.

Selon les informations du quotidien économique Handelsblatt, Volkswagen est même en discussions avancées avec l’actionnaire principal pour aboutir à un accord posant les bases d’une entrée en Bourse de Porsche à hauteur de 49 % du capital total.

Si aucune décision n’a encore été prise, l’introduction en Bourse de Porsche, une marque valorisée entre 60 et 80 milliards par les économistes, pourrait rapporter de quoi financer la transition électrique du groupe Volkswagen et ses investissements dans la voiture autonome et connectée.

Une opération toutefois complexe, le groupe Volkswagen étant lui-même contrôlé par Porsche SE, une holding déjà cotée en Bourse dans laquelle la famille Porsche-Piëch conserve la majorité absolue des votes (53,3 %). Un projet qui dépend donc de l’accord des membres des différents conseils de surveillance des différentes entités, mais qui pourrait tout de même rapidement aboutir devant le besoin de liquidités du groupe Volkswagen.

Une révolution est en marche du côté du constructeur de Stuttgart.