Porsche et Audi en Formule 1 dès 2026 !

Voilà de longs mois que la rumeur, jamais démentie, de l’arrivée de Porsche et Audi en Formule 1 enflait.

Après les nombreuses supputations, le président du groupe Volkswagen, à qui appartiennent les deux marques allemandes, Herbert Diess l’a confirmé : Porsche et Audi feront leur arrivée en Formule 1 en 2026 : « Si l'on regarde les plus grands sports du monde, en sport automobile, seule la Formule 1 compte. Si l'on veut faire du sport automobile, il faut être en Formule 1. C'est là que l'effet est le plus important. »

Après l’Endurance, Porsche et Audi vont donc s’attaquer à un nouveau challenge en débarquant dans les paddocks de F1 à la faveur de l’entrée en vigueur d’un nouveau règlement concernant les moteurs en 2026.

Des moteurs, dont le dirigeant du groupe Volkswagen, a déjà assuré à nos confrères de Motosport.com, que le développement était en cours : « Audi doit encore décider comment et avec quelle équipe. Mais les deux ont commencé à développer des moteurs. Chez Porsche, ces projets sont déjà relativement concrets, chez Audi pas tant que ça. »

L’arrivée de Porsche et Audi en Formule 1 en 2026 entérinée, il reste donc à déterminer la forme que prendra cet engagement. Si pour Porsche, un accord avec Red Bull pour la fourniture des moteurs semble imminent, du côté d’Audi la situation est encore floue. Simple motoriste ou écurie à part entière, Audi semble encore en plein questionnement sur le sujet.