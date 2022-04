Porsche et Audi se rapprochent de la Formule 1, le Grand Prix de France s'en éloigne

Aura-t-on un Grand Prix en France cette année ? Malgré la volonté des deux pilotes tricolores engagés en F1 : « je ferai tout ce que je peux (...) pour essayer de le garder au calendrier » a ainsi déclaré Ocon, « en tant que Français, je soutiendrai toujours le Grand Prix de France » a pour sa part clamé Pierre Gasly, le GP de France n’est pas certain d’être maintenu au calendrier de cette saison. La faute à une concurrence de plus en plus féroce, et à un calendrier qui montre ses limites.

Avec l’annonce de l’arrivée du Grand Prix de Las Vegas en 2023, la troisième étape américaine pour la F1 après Austin et Miami, les États-Unis se taillent la part du lion. Une situation qui rend incertaine celle du Grand Prix de France, dont l’édition 2022 est déjà menacée et dont la tenue dans les prochaines années s’inscrit de plus en plus en pointillé.

Pour les fans français privés de Formule 1, ce pourrait bien être la douche froide. D’autant plus que la concurrence en piste pourrait bientôt s’étoffer avec l’arrivée de Porsche et Audi. Selon un porte-parole de Volkswagen : « Direction et conseil de surveillance de Volkswagen, Porsche et Audi ont approuvé les plans pour une éventuelle entrée des marques en Formule 1. » L’éventualité de voir Audi et Porsche en Formule 1 dès 2026 prend ainsi de l’épaisseur, même si comme le précise la maison mère, aucune décision définitive n’a encore été prise.

Selon les rumeurs, Porsche s’intéresse de plus en plus à l’écurie Red Bull, tandis qu’Audi lorgne avec insistance sur Mc Laren, la firme allemande ayant même déjà proposé 650 millions € pour le team. Une somme encore jugée trop faible pour que l’écurie ne change de mains. Sauber (qui court aujourd’hui sous la bannière d’Alfa Romeo), Williams ou encore Aston Martin restent également des pistes explorées.