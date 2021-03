Porsche pourrait bien revenir en F1

La dernière fois que Porsche s'est réellement montré en F1, c'était dans les années 60, et ça n'était pas une franche réussite. Mais Porsche pourrait bien faire son retour dans la discipline en se donnant les grands moyens. Nos confrères allemands annoncent qu'un retour serait effectif à partir de 2025 en partenariat avec Audi, en partant d'un budget de 750 millions d'euros.

Pourquoi la Formule 1 ? Tout simplement parce que la discipline voudrait "s'ouvrir à des technologies plus vertueuses", et forcément en accord avec Audi et Porsche qui développent des voitures électriques. Ce serait même LA condition pour que Porsche entre en F1 : que la compétition soit quelque part synonyme de développement de technologies visant à réduire les émissions polluantes.

Justement, Porsche travailler sur des carburants synthétiques, et la marque a participé en février dernier à une réunion avec la FIA, sur invitation, pour militer pour l'usage de ces carburants synthétiques lors du prochain cycle pour la F1, dès 2025. Ce serait une pierre, deux coups pour Porsche qui pourrait s'immiscer en F1 tout en faisant la promotion d'un carburant plus vertueux que celui utilisé actuellement. Et surtout un carburant "made in Porsche".

Mais comment Porsche peut-il penser à revenir en F1 alors que le patron du groupe Volkswagen, Herbert Diess, a mis fin à de nombreux projets en compétition, notamment pour la marque Volkswagen ? Selon l'intéressé, "si d'autres marques voient les choses différemment, des effets de synergie compréhensibles sont le minimum requis pour la série". Et justement, cette fameuse synergie viendrait de l'association Audi/Porsche.

Revenir, mais sous quelle forme ? Il se pourrait bien que le tandem Porsche/Audi soit présent dès 2025 en tant que motoriste plutôt que comme écurie. Et l'on se souvient du passif de Porsche comme motoriste, notamment chez McLaren avec Nikki Lauda et Alain Prost au volant. Un succès éphémère, mais fulgurant.