Porsche et la success story du Cayenne

C'est l'histoire d'un modèle qui fait encore polémique pour certains en 2020, et qui a fait grincer des dents chez la clientèle Porsche au début des années 2000. Mais c'est aussi une comptine à raconter aux futurs acheteurs de Porsche, dans le futur, qui pourront ainsi apprendre que le Cayenne a sauvé Porsche de la faillite et a remis la marque sur les rails.

Hans-Jürgen Wöhler, l'ex patron de la gamme SUV de Porsche, reprend cette phrase : "un tabouret est plus stable sur trois pieds que juste sur deux". Les deux premiers pieds, ce son les 911 et Boxster qui étaient au catalogue de Porsche au début des années 2000 et qui n'étaient clairement pas suffisants pour assurer la pérennité de la marque. Le troisième, celui qui apportera la stabilité, est le Cayenne. Aujourd'hui, ce n'est plus un tabouret, mais une table à pieds multiples : Cayenne, Panamera, Macan, Taycan...

Le concept du Cayenne remonte à la fin des années 90. Porsche attendra 2002 avant de dévoiler la version de série au public, à Paris. Porsche rappelle que le point critique a été atteint en 1993, avec 14 362 ventes en un an. Imaginez un peu : Porsche vend aujourd'hui bien plus de 250 000 voitures par an ! A cette époque, il fallait donc agir, et vite.

Le Boxster d'abord, le Cayenne ensuite (sous le nom de Projet " Colorado", en collaboration avec Volkswagen), mais il a fallu avoir un peu d'imagination pour le produire. Les lignes de Weissach étant déjà en pleine capacité, Porsche fut obligé de louer un site industriel du côté d'Hemmingen, lieu de naissance du Cayenne, pour débuter la production.

Le Cayenne dépasse vite la 911

Dessiné par Harm Lagaaij, le premier Cayenne ne perd pas de temps et dépasse très vite les ventes de la 911. D'abord lancé en version S et Turbo (le Turbo S arrivera après), le Cayenne dépasse la 911 de 50 000 ventes en 2007, seulement 4 ans et des poussières après son arrivée sur le marché. La machine à succès est lancée. Les prémices du Cayenne hybride remontent également à 2007, même s'il faudra encore attendre quelques années pour le découvrir. Puis le plus controversé Cayenne diesel. Un moteur qui va finalement disparaître sur la troisième génération, Porsche préférant se concentrer sur l'essence et surtout l'hybride rechargeable, très populaire auprès des professionnels.

La production, aussi, a bien changé. Désormais, le Cayenne est un pur produit slovaque, puisqu'il est assemblé dans l'usine du groupe Volkswagen à Bratislava, aux côtés des Audi Q7 et Q8 et du Volkswagen Touareg.

Le millionième Cayenne est un GTS "rouge Carmine" qui sera livré à un client allemand.