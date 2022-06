Porsche lance un forfait pour changer de voiture à la demande !

Passer de la Porsche Taycan électrique au Cayenne, de la 911 cabriolet à la plus familiale Panamera Sport Turismo le temps d’un trajet en famille pour les vacances ou un week-end, c’est maintenant possible en quelques minutes seulement.

Depuis le 1er juin, une dizaine de clients de Porsche résidants à Hambourg et Berlin ont ainsi le privilège de tester le forfait « Porsche Drive Flex », mis en place par le constructeur de voitures de luxe allemand. Le principe de l’abonnement est simple : pour 2 899 € à régler tous les mois, vous avez la possibilité de changer de véhicule à tout moment, et d’échanger de façon illimitée un modèle de la gamme Porsche par un autre selon les besoins et les envies.

Accessible depuis une application smartphone, l’abonnement mensuel comprend 1 750 kilomètres gratuits et transférables au mois suivant s’ils n’ont pas été couverts, ainsi que les frais annexes (assistance, et chargement de la batterie des modèles électriques). En revanche, la formule n’inclut pas le carburant. Les utilisateurs peuvent également demander différentes options et coloris en contactant un service de conciergerie associé. Les véhicules choisis sont ensuite livrés à l’endroit souhaité par le client en seulement deux jours.

Résiliable au bout de trois mois avec un préavis d’un mois, l’abonnement n’est accessible qu’aux clients de plus de 25ans possédant le permis de conduire depuis au moins 5 ans.

Après un test auprès d’une dizaine de clients à Hambourg et Berlin, l’opération devrait être prochainement étendue à Munich.