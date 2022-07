Porsche offre une mise à jour du logiciel de tous les Taycan

Afin que toutes les Porsche Taycan vendues depuis 2019 puissent se mettre au niveau de l’année modèle 2023, Porsche propose à ses clients une mise à jour gratuite du logiciel de leur auto. La mise à jour concerne tous les modèles. Selon l’année du modèle, la mise à jour qui s’effectue en atelier sera plus ou moins longue et concernera plus ou moins de fonctions du véhicule.

Cette mise à jour concerne plusieurs fonctions, comme celle du groupe propulseur. Ainsi en mode de conduite « Normal » et « Range » des modèles à traction intégrale, l’électromoteur avant peut être presque complètement déconnecté et hors tension lorsqu’il est peu sollicité. En roue libre et à l'arrêt, les deux essieux sont exempts de couple d'entraînement ce qui réduit les pertes par frottement et augmente l'autonomie du véhicule. Sur l'écran central, l'indicateur de transmission intégrale s'affiche désormais sous la forme d'un indicateur de flux d'énergie. La stratégie de récupération d'énergie a également été optimisée. Cela concerne les modèles 2020 et 2021 puisque cette amélioration existe déjà sur les modèles 2022.

Les modifications logicielles concernent aussi une meilleure gestion thermique de la batterie en particulier lorsque les températures extérieures sont basses. La Porsche Taycan peut être chargée plus rapidement et plus fréquemment, la chaleur résiduelle des composants électriques étant encore plus utilisée qu'auparavant pour tempérer la batterie. Pour les modèles 2020 et 2021, cela permet une plus grande autonomie et des temps de charge plus courts.

Les propriétaires de Porsche Taycan auront aussi droit à une mise à niveau du système d’infodivertissement (PCM et Porsche Connect) avec une optimisation de la commande vocale, de nouvelles fonctions qui apparaissent et une utilisation de l’interface encore améliorée. En ce qui concerne les systèmes d’aides à la conduite, les capteurs de la fonction d’assistance au stationnement ont aujourd’hui une portée accrue et la recherche des places de stationnement disponibles a également été améliorée. Enfin, tous les modèles Taycan peuvent également être dotés, sur demande, de la fonction de déverrouillage sans clé (accès confort) pour la commande des portes et du coffre ou du hayon. De plus, l’option de mise à jour logicielle à distance (OTA) a été étendue sur le nouveau millésime.