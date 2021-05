Porsche recherche ses futurs techniciens français en alternance

Intéressé par intégrer le réseau Porsche ? La marque allemande avait lancé en 2019 son propre programme de recrutement et de formation de ses techniciens spécialisés en interne. Porsche Institut renouvelle sa promotion et recherche à nouveau des jeunes intéressés par le métier de technicien après-vente dans le réseau Porsche France.

Les conditions sont simples : avoir le permis B, entre 18 et 29 ans et un bac professionnel en maintenance des véhicules (ou diplôme équivalent).

La formation se tient sur 15 mois, avec, chaque mois, trois semaines en centre Porsche, et une semaine au centre de formation à Courbevoie pour la partie théorie.

La petite particularité de ce diplôme d'Etat est qu'il forme aussi bien au thermique, qu'à l'hybride et à l'électrique. Une nécessité, alors que le catalogue Porsche s'électrifie de plus en plus. Porsche précise qu'il eut 100 % d'embauche à l'issue de la promotion 2020. Pour s'inscrire, il suffit d'envoyer CV et lettre de motivation sur le site officiel.