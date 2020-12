Porsche se met au carburant biologique

Le biocarburant totalement propre est une arlésienne. Il est vrai qu'il existe certains petits sites de production qui peuvent produire des carburants à partir de déchets, ou bien de l'hydrogène à partir de source d'énergie renouvelables, mais pour l'heure, l'industrialisation paraît bien lointaine et les défis techniques trop grands. Mais certains constructeurs s'y investissent tout de même.

Après Audi, qui avait testé plusieurs méthodes par le passé, voilà que Porsche annonce s'associer à Siemens Energy pour un site de production au Chili, qui se servira des énergies telles que le vent pour produire des carburants.

On peut notamment lire sur le site de Siemens : "dans la phase pilote, la production de e-méthanol atteindra 750 000 litres par an dès 2022. Une partie de cet e-méthanol sera convertie en bio-essence (130 000 litres par an). En deux étapes successives, la capacité de production est prévue pour passer à 55 millions de litres de bioessence par an en 2024 à plus de 550 millions de litres en 2026. C'est assez de carburant pour assurer les déplacements d'un million de personnes pendant un an".

Il faudra d'abord passer par une phase intermédiaire : de l'hydrogène sera produit à partir de l'énergie électrique dégagée de l'usage du vent sur les plateaux chiliens. Il sera ensuite converti en méthanol.

Porsche s'est associé au projet pour être l'un des tout premiers clients de la production. Le but est évidemment d'ordre marketing : pour Porsche, il s'agira ainsi de communiquer intensivement sur le fait que ses autos circulent avec des carburants propres à cette date. Les clients auront alors probablement droit à des avantages s'ils vont faire le plein dans les stations distribuant ces carburants. Il sera par ailleurs intéressant de voir si Porsche adapte certaines pièces mécaniques pour s'adapter à ce carburant d'origine renouvelable.