Porsche Taycan : des nouvelles versions pour le break

La construction de la gamme Taycan se poursuit. Après la berline, il y a eu le break baroudeur Cross Turismo. Puis, fin 2021, Porsche a montré le break classique, sans les attributs de SUV. Mais le Sport Turismo a d'abord été proposé en GTS. Voici enfin d'autres configurations techniques !

Il y a d'abord la version d'entrée de gamme, une propulsion qui délivre jusqu'à 300 kW, soit 408 ch, et peut ponctuellement monter à 350 kW (476 ch) avec la batterie Performance Plus. On a ensuite la 4S, avec donc quatre roues motrices, qui en configuration classique annonce 390 kW, soit 530 ch. La batterie Performance Plus permet de monter à 420 kW, 571 ch.

Viennent ensuite, au-dessus de la GTS, qui tient un rôle central avec 598 ch, les variantes Turbo, à transmission intégrale. La Turbo annonce jusqu'à 500 kW, soit 680 ch, et la Turbo S jusqu'à 560 kW, soit 761 ch. Cette dernière passe de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes. La meilleure autonomie se trouve du côté de la 4S, avec 498 km.

Si ce break n'est bien sûr pas taillé pour les déménagements, il ajoute un peu de praticité à la Taycan, avec notamment un meilleur accès au coffre (la hauteur d'ouverture passe de 330 à 543 mm). Le volume est de 446 litres, contre 407 litres sur la berline (c'est tout de même mauvais vu le gabarit !). Et c'est 405 litres seulement sur les modèles Turbo qui ont un système audio Bose. La banquette se rabat en 60/40, pour donner un volume allant jusqu'à 1 212 litres. Les passagers de la banquette profitent d'une meilleure garde au toit (45 mm de plus que sur la berline).

Parmi les équipements, on retient le toit panoramique avec la fonction "Sunshine Control" : l'occultation du verre est variable, et peut même être commandée individuellement grâce à neuf sections indépendantes. Autre gadget : le véhicule peut être manœuvré depuis l'extérieur, sans personne au volant !

Les prix de la Taycan Sport Turismo