Porsche Taycan : petites mises à jour, nouveau chargeur embarqué

Nouveau millésime pour la Porsche Taycan (oui, déjà !), et nouvelles fonctionnalités pour la première électrique de la marque. Le constructeur annonce en effet l'arrivée du "Plug & Charge", une fonction qui permet aux propriétaires de ne rien avoir à faire en cas de recharge sur une borne compatible : point d'application ou de carte bancaire, le chiffrement se fait par le branchement et la borne, tout comme le paiement. Un système un peu similaire à celui des Superchargers de Tesla. Ce dispositif reste toutefois restreint : il ne fonctionne pour l'instant qu'avec les bornes Ionity et uniquement dans certains pays européens. La France n'en fait pas (encore) partie.

Toujours au chapitre des batteries, la Taycan dispose désormais d'un système de préservation des batteries : "Elle limite le courant de charge à 200 kW environ sur les bornes appropriées (par exemple, dans les stations haute puissance du réseau Ionity) lorsque le conducteur prévoit de faire une pause prolongée lors de son trajet. Ce principe allonge la durée de vie de la batterie et limite la perte globale de puissance. Le conducteur peut sélectionner ce mode de recharge sur l’écran central. Bien entendu, s'il ne le fait pas, la puissance de recharge reste à 270 kW sur les bornes haute puissance de 800 V."

En plus de ça, la Taycan gagne un nouveau chargeur embarqué de 22 kW pour les recharges sur prise en courant alternatif.

Autre nouveauté : les performances améliorées, avec un 0 à 200 km/h et un 400 mètres départ arrêté plus rapides sur la Turbo S, mais de seulement 2 dixièmes.