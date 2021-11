Porsche : une 911 GT3 à la livrée bien particulière

C'est un client italien heureux qui vient de prendre possession de son "jouet", après tout de même trois ans de travail et de conception. Existant depuis les années 70, le département "Sonderwunsch" est un équivalent des "projets spéciaux" de Ferrari. Des petites équipes qui travaillent sur commande pour de riches clients, désireux d'acquérir un modèle totalement unique, qui ne sera jamais copié.

La particularité de ce projet est le fait que le client a demandé une 992 GT3 comme base de création, alors que le développement même de l'auto n'était pas terminé ! Il a fallu trois ans à Porsche pour finir cette création, au gré des demandes de l'acheteur, véritable maître d'orchestre des travaux et chef de projet. L'intéressé voulait une GT3 à l'image de la 956 ayant remporté les 24 Heures du Mans en 1985, au sein de l'écurie Joest Racing.

Evidemment, les deux autos ne partagent pas grand chose si ce n'est l'architecture moteur (six cylindres à plat), mais de nombreux détails rappellent l'engin de course : les écrous centraux au design spécifique, la livrée exclusive, mais aussi un travail particulier sur l'aérodynamique. A l'intérieur, au delà des logos et rappels de jaunes, notons la présence du levier de vitesse à boule en aluminium unique.

Le "client italien" en question est-il anonyme ? Pas vraiment : il s'agit de Paolo Barilla, qui faisait partie du trio au volant de la 956 au moment de la victoire en 1985. Pour lui, la boucle est donc bouclée.