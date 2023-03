Pour Franck, le Skoda Yéti est irremplaçable

La rencontre s'est déroulée un matin d'automne 2012. Sur le stand Skoda du Mondial de l'automobile à Paris, Franck a flashé. "J'ai découvert le Skoda Yéti ce jour-là". Et il collait parfaitement à ce qu'il souhaitait : un look sympa, de la place à bord et de la modularité pour un encombrement réduit d'à peine 4,22 m. Problème : le modèle qu'il souhaite (une série limitée Adventure) n'est pas disponible en France. Mais une semaine plus tard, le vendeur le rappelle : elle est importée. Et Franck signe. Il achète un Yéti en version deux roues motrices et diesel de 110 ch.

Le vendeur du concessionnaire Skoda de Melun qui lui a vendu l'auto, ne lui a fait pas une simple fleur mais lui a offert un bouquet. "Je l'ai eu pour 22 200 euros, avec une bonne remise, une bonne reprise, un taux d'intérêt sur le financement à 0 % d'intérêt et l'extension de garantie gratuite". C'était il y a plus de dix ans et l'informaticien, qui a effectué un peu plus de 86 000 km à son bord, n'a pas du tout l'intention de changer de modèle. "Elle a tout ce qu'il me faut. Il ne me manque que le Carplay". Mais on n'achète pas une nouvelle auto pour une simple interface. "De toute manière, c'est impossible de trouver une voiture de cette taille avec autant de place et à ce prix".

D'autant que Franck a expérimenté les vacances à bord de ce curieux engin, mi monospace mi-SUV. "On est parti en Italie, sans coffre de toit, avec cinq personnes à bord". Pour résoudre les problèmes de bagages d'un coffre qui est grand (510 l) sans être gigantesque, il a acheté les valises aux dimensions exactes de la malle. Et avec les sièges arrière coulissants, ce petit monde a pu emporter tout le matériel nécessaire.

Côté mécanique, ses dix dernières années se sont passées sans encombre majeur, si ce n'est une bonne révision tous les deux ans, toujours chez Skoda. Bien sûr, il n'utilise pas son auto chaque jour, puisqu'il bénéficie d'une voiture de fonction, en l'occurrence une Peugeot e-2008. Mais il ne troquera aucun cas son véhicule professionnel qui, rien qu'à son évocation, lui fait lever les yeux au ciel, contre son Yéti. Il l'apprécie au point de s'être offert un petit yéti en peluche siglé Skoda.

Seul point noir à signaler : une consommation qui oscille entre 6 et 7 l / 100 km, liée, selon son propriétaire "à une aérodynamique de parpaing". Cette auto, agréable à regarder, et très fonctionnelle, a disparu en 2018, sans être renouvelée, avalée par la mode des SUV. Elle n'a pas rencontré de vrai succès en France. Sauf aux yeux de Franck.