Pour l'instant, le nouveau Volkswagen Amarok coûte une fortune à cause du malus

Le tout nouveau Volkswagen Amarok de seconde génération reprend le châssis du Ford Ranger de quatrième génération (lancé lui en 2022), suite à un échange de bons procédés entre les deux groupes (qui permet par ailleurs à Ford de reprendre celui du Volkswagen ID.4 pour son Explorer électrique). Le cousin teuton du pick-up américain dévoile enfin ses tarifs, avec un premier prix fixé à 53 700€ pour sa version « Life » équipée d’un bloc TDI de 2,0 litres développant 205 chevaux accouplé à une boîte automatique Ford à 10 rapports (et une transmission intégrale). A ce prix il dispose de la climatisation manuelle, d’un écran central tactile de 10 pouces, du digital cockpit de 8 pouces, de six haut-parleurs, des aides à la conduite autonome de niveau 2, des radars avant et arrière ou encore d’une caméra de recul.

Jusqu’à 66 850€…

En version « Style » à 65 000€, l’Amarok utilise plutôt un V6 TDI de 3,0 litres développant 240 chevaux, toujours accouplé à la transmission automatique dix rapports et aux quatre roues motrices. Il ajoute alors le siège conducteur électrique, les caméras 360 degrés, les optiques Matrix LED, un plus gros écran tactile central de 12 pouces avec un digital cockpit également à 12 pouces ou encore la climatisation automatique. A 66 850€, l’Amarok « Aventura » ajoute une présentation extérieure et intérieure plus soignée (sièges en cuir) et un système sonore Harman Kardon à dix haut-parleurs.

…en plus du malus écologique !

Le plus gros problème de ce nouvel Amarok ? Contrairement à son cousin le Ford Ranger qui parvient à y échapper par un petit tour de passe-passe même en version à cinq places, l’Allemand est pénalisé par le malus écologique français avec sa double-cabine à cinq places. Il coûte donc en réalité 80 550€ au minimum pour les particuliers chez nous une fois le malus ajouté, ou même 100 275€ dans sa version haut de gamme ! Mais le constructeur de Wolfsburg travaille sur une version à quatre places pour éviter ce malus, pas encore disponible au catalogue.