Pourquoi il est difficile de se contenter d'une Dacia Sandero à 11 490€

Comme l'ensemble de la gamme Dacia, la Sandero dispose désormais de la nouvelle calandre avec le logo « Link » qui profite incontestablement à son élégance. Même si elle vient malheureusement d'augmenter ses tarifs (une inflation qui touche la quasi-totalité du marché automobile actuel), elle reste la voiture la moins chère de France avec son premier prix à 11 490€ (en finition Essential pourvue du moteur essence atmosphérique de 65 chevaux accouplé à une boîte manuelle à cinq vitesses).

Mais peut-on se contenter du premier prix sur la citadine roumaine ? En matière de présentation, il n'y a aucun gros impair à signaler avec un coloris blanc très classique, des roues de 15 pouces à enjoliveurs et des feux de jours LED à la signature visuelle presque hi-tech. C'est en regardant du côté de l'intérieur que les choses se compliquent. Certes, certains clients pourront se passer de l'écran central de l'ordinateur de bord, grâce à l'ingénieux système « Media Control » permettant de connecter l'audio de son smartphone et de l'installer sur le haut de la console centrale. Mais devoir se passer de la climatisation reste rédhibitoire sur une voiture moderne.

12 390€, le vrai prix minimum ?

En ajoutant l'option de la climatisation manuelle à 900€, l'addition se porte à 12 390€ ce qui constitue selon nous le vrai premier prix réel de la Sandero. Il suffit d'ajouter encore 500€ (pack Techno) pour avoir l'écran central tactile de 8 pouces compatible Apple Carplay & Android Auto, donnant aussi droit à un système à quatre haut-parleurs, un port USB et une aide au parking arrière. De quoi porter l’addition à 12 890€, à moins d'opter carrément pour la finition Expression incluant ces options de série en plus d'autres équipements bienvenus (volant réglable en profondeur et garni en TEP « soft feel », vitres arrière électriques, airbags latéraux et rideaux...) à 13 400€. A ce prix, la Sandero reste sensiblement moins chère que les citadines classiques, dont l'addition de départ ne descend jamais sous les 16 000€ avec un moins bon niveau d'équipement. Rappelons aussi l'existence d'une motorisation compatible GPL de 100 chevaux, proposée à partir de 13 950€ (ou 15 450€ avec la finition Expression).