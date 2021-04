Pourquoi il est important de remettre des pneus été après la saison hivernale

Les températures sont enfin devenues printanières sur le pays. La période froide s'éloignant, il est temps pour ceux qui avaient chaussé les pneus hiver de repasser en pneu été. Bien sûr, il n'y a aucune obligation de le faire. Rouler en pneu hiver l'été n'est pas interdit, mais ce n'est pas une bonne idée.

Les avantages des pneus typés hiver deviennent des inconvénients en période estivale. Leur gomme plus tendre va allonger les distances de sécurité. Selon Michelin, au-delà de 7 degrés, les pneus hiver allongeraient la distance de freinage de 3,80 mètres à 80 km/h.

De plus, la tenue de cap sera moins bonne. Il y a aussi des désagréments en matière de confort, avec des pneus qui seront plus bruyants. C'est surtout une mauvaise chose pour le budget. Ces pneus vont faire augmenter les consommations et ils vont s'user plus vite.

Mieux vaut donc ne pas tarder pour faire la permutation. Les garages restent ouverts pendant le confinement, on peut toujours faire les opérations d'entretien de son véhicule. C'est bien sûr l'occasion de contrôler l'état et le niveau d'usure des pneus été. Il est préférable de ne pas les monter s'il reste moins de 3 mm d'épaisseur au niveau des scuptures.

Pendant la saison chaude, les pneus hiver sont à stocker à l'abri de la lumière, à la verticale, en pensant à les faire tourner de temps en temps pour éviter une déformation. Des professionnels peuvent garder vos pneus.