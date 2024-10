Pourquoi la Citroën C3 va plaire au public du Mondial de l'auto

Citroën a compilé tous les codes actuels d'une voiture qui fonctionne. À savoir, une silhouette de SUV, un prix accessible et l'incontournable électrification. Citroën conserve le gabarit contenu de 4 mètres mais donne à la C3 une allure de SUV avec une garde au sol surélevée, du volume et des protections en plastique. La Française est exposée dans une livrée rouge sur le stand du constructeur du Mondial de l'auto.

Le design évolue radicalement et se caractérise par l’adoption d’une calandre très verticale et pleine quelle que soit la motorisation, frappée en son centre par le nouveau logo Citroën. La signature lumineuse se compose de trois barres qui singent un crochet, une forme que l’on retrouve également pour les feux à l’arrière. La personnalisation joue un rôle important. La nouvelle C3 sera disponible avec des peintures bicolores (toit noir ou blanc), mais la marque aux chevrons ajoute une petite innovation avec la possibilité de choisir la teinte de barrettes apposées sur la custode ou le bouclier avant. Trois couleurs figurent au catalogue : Blanc banquise, Infrarouge ou Jaune citron

Citroën bouleverse la présentation intérieure avec la disparition de l’instrumentation, désormais remplacée par un affichage tête haute de série. Il peut être associé à un système multimédia 10 pouces. Les versions d’entrée de gamme n’en disposeront pas mais posséderont un système proche d’un dock hi-fi permettant de relier votre smartphone à la voiture et de profiter du téléphone, de la radio, de la navigation ou du streaming grâce à une application dédiée. La planche de bord est très horizontale et relativement dépouillée. La qualité des matériaux est convaincante avec notamment une partie inférieure du tableau de bord recouverte de tissu. Les rangements sont nombreux, ce qui devient habituel chez Citroën. À l’arrière, deux adultes seront plutôt à leur aise. Le volume du coffre de 310 litres est dans la moyenne de la catégorie, mais il est pénalisé par une grande marche entre le seuil de chargement et le plancher.

Le prix, c’est évidemment l’élément clé de cette nouvelle C3 qui vient jouer, sans vraiment l'assumer, sur les plates-bandes de Dacia. Pour parvenir à proposer un prix aussi bas, le constructeur a rusé sur plusieurs points. La nouvelle C3 a été pensée un peu à la manière d'une Dacia. Où tous les postes de dépenses ont été scrutés à la loupe. Le choix de plateforme (multi-énergies), les batteries LFP (moins coûteuses et nécessitant moins de métaux rares), un choix de montée en gamme réduit, voici les ingrédients de ces prix aussi bas.

La nouvelle Citroën C3 dans sa version thermique s’affiche à des prix canon. Les tarifs débutent à 14 990 € avec le moteur essence PureTech de 100 ch associé à une boîte mécanique à 6 rapports avec en prime un équipement de base vraiment complet qui comprend la climatisation, le régulateur de vitesse, des rétroviseurs électriques, les radars de recul et la station pour smartphone. Citroën indique que ce bloc a été « totalement repensé au bénéfice de la performance et de la fiabilité, ce moteur est désormais doté d’une chaîne de distribution. Il est ici associé exclusivement à une boîte mécanique à 6 rapports.

La citadine s’offre également les services d’une motorisation à hybridation légère. Cette dernière permet de rouler en tout électrique sur quelques phases comme le stationnement ou les embouteillages. Accolée à une boîte automatique, elle affiche des taux des CO2 et des niveaux de consommations plus bas. Les tarifs eux aussi sont toujours aussi bas avec un prix de départ à 20 200 €

L'instant Caradisiac

Le stand de Citroën risque d'être pris d'assaut durant les journées ouvertes au public. Les modèles Ami, C3 et C3 Aircross sont proposés à des tarifs très compétitifs. De nos jours, il devient rare de trouver des voitures vendues à des prix abordables.