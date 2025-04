Pourquoi mon volant tremble-t-il ?

Il existe de multiples raisons qui expliquent qu’un volant se mette à trembler, mais ce phénomène est toujours le symptôme de la défaillance d’une ou plusieurs pièces de direction ou d’une usure importante des pneumatiques. Plus rarement c’est le système de suspension qui, présentant une anomalie, se manifeste par ce biais.

Sans volant point de direction. Le volant est relié à la crémaillère par l’intermédiaire de la colonne de direction et des cardans, elle-même agit sur les roues via les biellettes de direction. Ainsi, c’est tout un système qui vous permet de modifier le sens des roues directrices de votre véhicule. Que l’une des pièces soit défaillante et les vibrations se transmettent au volant, mais ce phénomène n’est pas unique.

Les vibrations dans le volant sont-elles dangereuses ?

Lorsqu’elles sont intenses, les vibrations dans le volant sont presque toujours le signe de problèmes à venir. Si vous n’intervenez pas rapidement, elles peuvent entraîner une perte de contrôle de la direction et altérer gravement votre tenue de route. En outre, les vibrations peuvent causer sur le long terme des problèmes musculaires, des sensations de fatigue et de stress pour le conducteur du fait de la difficulté à maintenir le véhicule sur sa trajectoire. Il est impératif de faire contrôler votre véhicule au plus vite par un professionnel pour prévenir tout risque d’accident.

Pourquoi le volant vibre-t-il à l’arrêt ?

Vous êtes arrêté, moteur tournant, et vous ressentez des vibrations dans le volant. A priori qu’un volant tremble légèrement au démarrage ou lorsque vous attendez à un feu rouge est normal. Ce sont des vibrations très légères, à peine perceptibles, dues au fonctionnement du moteur. Attention toutefois si les vibrations s’amplifient elles peuvent être le symptôme d’un souci de fixation du moteur. Dans ce cas, elles vont se transmettre à l’ensemble de l’habitacle.

Le volant tremble en roulant

Si vous avez des vibrations intenses dans votre volant lorsque vous roulez vite, à partir de 110 à 130 km/h, il faut savoir que ces dernières peuvent affecter votre tenue de route. Ces vibrations peuvent provenir d’un déséquilibre des roues, si le poids de ces dernières est mal réparti sur l’essieu. Plombs d’équilibrage perdus, écrous de roues desserrés, usure des pneus, pneus mal gonflés ou mal alignés, suspension défectueuse avec des rotules endommagées ou des amortisseurs usés, jeu dans l’un des trains de roulement, biellettes de direction en fin de vie, silentblocs endommagés, problèmes des disques de frein ou des plaquettes, désalignement de la direction, les causes sont multiples et variées.

Le volant tremble et la voiture tire vers la gauche

Un volant tremblotant et un véhicule qui a tendance à tirer vers la gauche signalent généralement un problème avec les pneus et les suspensions. Aussi étonnant que cela puisse paraître les roues et les pneus, même sortis d’usine, ne sont jamais parfaits. Ces défauts invisibles à l’œil nu se révèlent sous la forme d’une asymétrie de masse. Celle-ci est corrigée par des poids fixés à l’intérieur ou à l’extérieur de la roue lorsque vous faites monter des pneus neufs. Quand vous accélérez, cette asymétrie peut provoquer des vibrations horizontales et verticales qui remontent jusqu’au volant. Plus vous roulez, plus vos pneus s’usent et parfois certains poids tombent et le déséquilibre va se faire sentir par la colonne de direction jusqu’à rendre le volant difficile à tenir. À grande vitesse sur l’autoroute il est possible que les vibrations traversent la suspension et la fasse résonner jusqu’à l’apparition de secousses à des vitesses précises qui disparaissent lorsque vous levez le pied.

Les tremblements peuvent-ils être dus à des freins défectueux ?

Des éléments du système de freinage usés ou grippés peuvent provoquer également des tremblements. Ceux-ci apparaissent alors lorsque vous freinez du fait des rotors qui ne sont plus totalement lisses, ou des plaquettes de frein usées inégalement. Dans ce cas, lors du freinage, les plaquettes viennent se placer contre le rotor en provoquant une vibration intense que vous ressentez à la fois dans la pédale de frein et dans le volant. Le problème peut également venir d’un étrier de frein grippé ou rouillé. Dans ce dernier cas les vibrations s’accompagnent d’une odeur de brûlé en provenance des rotors.

Que faire en cas de désalignement de la suspension ?

L’alignement des roues n’est rien de plus que le réglage des roues les unes par rapport aux autres. Cet alignement dépend des particularités de la voiture en fonction de critères définis par le constructeur et qui vous garantissent une usure uniforme des pneus et des suspensions.

Avec le temps il peut se produire un désalignement avant et/ou arrière. Ce phénomène est dû à l’usure, aux chocs répétés des nids-de-poule mais aussi aux dos-d'âne. Un désalignement provoque une usure inégale des pneus, un comportement routier aléatoire, qui se traduit par une vibration. Pour vérifier l’alignement de vos roues il suffit d’inspecter vos pneus. S’ils sont plus usés à l’extérieur ou à l’intérieur vous avez toutes les chances d’avoir un mauvais alignement des roues. De même, lorsque vous roulez sur une longue ligne droite, lâchez le volant quelques instants et voyez si votre véhicule tire vers la gauche ou vers la droite.

L’alignement des roues s’effectue à l’aide d’un outil laser. À moins d’en disposer, mieux vaut donc laisser ce travail à un professionnel qui prendra en compte les spécificités du constructeur.

Quid des roulements de roue ?

Avec l’usure, les roulements des roues avant ont tendance à se desserrer et à provoquer un déséquilibre du moyeu lors de sa rotation. Si la vibration que vous ressentez dans le volant provient d’un roulement de roue vous entendrez également un bruit de friction métal contre métal. Pour en être certain, soulevez l’avant de votre véhicule et faites tourner les roues. Si vous entendez un bruit de ferraille s’accompagnant d’un mouvement de la roue lorsque vous la secouez à la main en la tenant fermement en haut et en bas du pneu, vous avez un roulement défectueux.

Et si ça venait des suspensions ?

Les suspensions avant comportent de nombreuses pièces interconnectées entre elles via des bagues en caoutchouc qui leur permettent de se mouvoir indépendamment. Avec le temps, un phénomène d’usure apparaissant, les bagues se desserrent et les vibrations des joints remontent par le volant. Ces vibrations sont le plus souvent accompagnées d’un bruit sec lorsque vous passez dans un nid-de-poule ou sur un dos-d'âne. De même, des amortisseurs en fin de vie peuvent provoquer ce type de vibrations du fait qu’ils ne sont plus en état d’absorber les irrégularités de la route.

Châssis endommagé que faire ?

Si vous avez acquis un véhicule d’occasion, êtes-vous certain que ce dernier n’ait pas été accidenté ? En effet, des vibrations au niveau du volant peuvent apparaître après qu’un accident ait gravement endommagé le véhicule. Un véhicule qui vibre en roulant peut révéler un châssis endommagé. Bien que la vente d’un véhicule d’occasion dont le châssis aurait été détérioré lors d’un accident soit interdite, il est malheureusement courant d’en retrouver sur le marché. D’où l’intérêt de vérifier l’historique d’un véhicule et de prendre conseil auprès d’un professionnel.

Comment éviter les vibrations du volant ?

La seule solution pour éviter à votre volant de se mettre à vibrer est d’entretenir votre voiture. Dans la plupart des cas ce phénomène est dû à un problème d’usure ou de manque d’entretien, voire à un défaut du mécanisme de direction. Seule une vérification périodique de la direction et des suspensions ainsi que de la pression des pneus et du bon état des plaquettes et disques de frein vous évitera ce problème. N’oubliez pas non plus que le liquide de direction assistée doit être vidangé tous les 4 à 5 ans.