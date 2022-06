Premiers grands départs en vacances : les prévisions de circulation de Bison Futé

Si le début des vacances scolaires n’est pas encore officiel, nombreux sont les Français, qui soit anticiperont la fin de l’année scolaire, soit ne sont pas soumis aux obligations scolaires, et prendront la route des vacances dès ce vendredi soir en direction des plages de France métropolitaine.

En Île-de-France, ce vendredi 1er juillet, la circulation sera dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6, où les premiers ralentissements pourraient être enregistrés dès la fin de matinée. Le Boulevard Périphérique et les autoroutes A86 et A6b seront également concernés par ces difficultés. En milieu d’après-midi, la conjugaison des trajets travail-domicile et les départs en week-end, nombreux pendant cette période, pourraient rendre la circulation très difficile jusque tard dans la soirée.

Vendredi 1er juillet

Départs : orange au niveau national et rouge en Île-de-France

Retours : vert au niveau national et orange sur l’Arc méditerranéen

Samedi 2 juillet

Départs : orange au niveau national

Retours : vert au niveau national

Dimanche 3 juillet

Départs : vert au niveau national et orange en région Auvergne-Rhône-Alpes

Retours : vert au niveau national et rouge en Ile-de-France.

Les conseils de conduite de Bison Futé pour le week-end du 1er au 3 juillet

Dans le sens des DÉPARTS

Vendredi 1er juillet

- quittez ou traversez l’Île-de-France et les grandes métropoles avant 12h

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 12h

- évitez de quitter les métropoles et leur périphérie, entre 14h et 19h

- évitez l’autoroute A10 entre Orléans et Poitiers, de 8h à 19h

- évitez l’autoroute A63 entre Bordeaux et Bayonne, de 16h à 19h

- évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 11h à 20h et entre Orange et Marseille, de 13h à 19h

- évitez l’autoroute A8 entre Aix-en-Provence et Fréjus, de 14h à 20h et entre Cannes et l’Italie, de 6h à 22h

- évitez l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 17h à 19h

Samedi 2 juillet

- évitez de quitter les métropoles et leur périphérie avant 10h

- évitez l’autoroute A13 entre Paris et Rouen, de 10h à 17h et entre Rouen et Caen de 10h à 13h

- évitez l’autoroute A10 entre Orléans et Poitiers, de 9h à 15h

- évitez l’autoroute A6 entre Beaune et Mâcon, de 8h à 12h

- évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 8h à 19h et entre Orange et Marseille, de 10h à 18h

- évitez l’autoroute A8 entre Cannes et l’Italie, de 9h à 20h

Dimanche 3 juillet

- évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Marseille, de 11h à 20h

Dans le sens des RETOURS

Vendredi 1er juillet

- évitez l’autoroute A7 entre Marseille et Orange, de 14h à 20h

- évitez l’autoroute A8 entre l’Italie et Fréjus, de 15h à19h

Vous pouvez consulter toutes les prévisions détaillées sur le site de Bison Futé.