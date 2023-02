Près de 160 000 véhicules dangereux sur nos routes

Suite à la publication des résultats 2022 du contrôle technique, le constat est plutôt positif. En effet, le taux de contre-visite a baissé pour s’établir à 19,44 %. Pourtant, Mobilians déplore que près de 160 000 véhicules dangereux soient détectés chaque année, un chiffre pour le moins inquiétant.

Ces « véhicules dangereux » représentent en réalité 0,74 % des contrôles techniques réalisés l’année dernière (sur plus de 20 millions). Il s’agit de ceux qui se sont vus assortis d’une défaillance critique. Il peut alors s’agir de pneus usés jusqu’à la corde, d’un freinage très dégradé (moins de 50 % d’inefficacité), ou encore de feux de stop inopérant. Mobilians indique également que le taux de contre-visite augmente avec l’âge du véhicule. Ceux de plus de 10 ans, qui représentent 59 % du parc contrôlé, ont un taux de CV de plus de 25 %.

Depuis 2018, un nouveau type de défaillance est apparu. Cette défaillance critique a pour but de pointer les défauts les plus dangereux « qui constituent un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ». Le propriétaire n’a d’autre choix que de se diriger le plus rapidement possible chez un réparateur. En effet, " la validité du procès-verbal du contrôle est limitée au jour même afin d’amener le véhicule dans un garage pour sa réparation. "

Un entretien négligé ?

Si cette procédure se veut rassurante, la défaillance critique n’est détectée qu’à condition que ledit véhicule passe dans un centre de contrôle. Depuis combien de temps présente-t-il ce défaut ? Combien de kilomètres a-t-il parcourus avec ? Nul ne le sait.

La période inflationniste que nous traversons risque d'accentuer ce phénomène. Certains propriétaires pourraient retarder l’entretien de leur auto. Lors de la présentation du bilan sur le marché du pneu, le Syndicat du pneu déplorait alors un remplacement des enveloppes de plus en plus tardif, et donc lorsqu’ils sont de plus en plus usés.





Les principales défaillances critiques :