Présentation – Ferrari SP51 : un roadster unique !

Chez Ferrari, le programme « projets spéciaux » permet de concevoir des Ferrari uniques (appelées aussi One-Off) selon les désirs et les exigences d’un client particulier. Le client peut alors disposer d’un modèle d’exception affichant un design exclusif. C’est le cas de la dernière Ferrari, la Ferrari SP51, un roadster qui vient de sortir des ateliers du Styling Centre de Ferrari dirigé par Flavio Manzoni.

Reprenant une base de Ferrari 812 GTS ainsi que son moteur V12 placé à l’avant, cet exemplaire unique est une véritable œuvre d’art et aucune pièce de carrosserie n’est commune à la 812 GTS. D’autres éléments ont bénéficié d’un traitement particulier comme les jantes au design spécifique ou les phares qui ont été retravaillés afin de donner un regard exclusif à ce modèle. Plus de toit pour cette auto qui se veut un véritable roadster et une véritable invitation au voyage. Même s’il n’est pas sûr que son propriétaire, grand collectionneur des autos au cheval cabré, roule beaucoup avec cette véritable oeuvre d'art.

L’aérodynamique de ce véhicule est particulièrement soignée. La voiture a eu droit à des simulations CFD (Computational Fluid Dynamics), un passage en soufflerie et des essais dynamiques. Ceci afin de garantir dans l’habitacle un confort exceptionnel et d’égaler le confort acoustique de la 812 GTS lorsque l’on circule toit ouvert. Afin de rendre plus exclusive encore cette Ferrari SP51, la marque au cheval cabré a fait une utilisation importante de fibres de carbone brut à l’extérieur comme à l’intérieur du véhicule. La peinture « Rosso Passionale » de la carrosserie ainsi que les bandes bleues et blanches sont inspirées des couleurs de la Ferrari 410 S de 1955.

Si le tableau de bord est celui de la 812 GTS, le traitement l’habitacle a fait l’objet d’un soin particulier, fruit d’un long travail de création auquel le client a pu prendre part à chaque étape. L’équipe dirigée par Flavio Manzoni a voulu reprendre la teinte « Rosso Passionale » de la carrosserie, créée sur mesure pour l’occasion, comme couleur dominante de la sellerie en Alcantara. Les éléments de l’habitacle sont rehaussés d’une bande bleue et blanche comme celle qui orne la carrosserie, cette « ornementation » ainsi que les surpiqûres du volant créant une continuité entre l’extérieur et l’intérieur du véhicule.