Présentation - Ford Tourneo Connect (2022) : nouvelle ére

Drôle d’endroit pour une rencontre… Le nouveau Ford Tourneo Connect s’est dévoilé pour la première fois en public au salon lyonnais Solutrans, qui est tout de même un salon quasi exclusivement dédié au transport routier et aux camions de toutes tailles. C’est donc dans l’ombre imposante du Ford Trucks F Max et ses 4 mètres de haut que le Tourneo Connect se laissait découvrir sur le stand de la marque, également encadré qu’il était par des Transit 2 tonnes. Admettons donc que ce Tourneo Connect se destine au transport de personnes est le lien est fait avec le salon de Lyon.

Ce très prochain Ford Tourneo Connect, qui sera sur le marché en mars prochain, aurait presque tout aussi bien pu s’afficher sur le stand Volkswagen. Car oui, ce nouveau ludospace est une copie complète du récent Volkswagen Caddy 5 ; et il est même le premier résultat concret du partenariat entre les deux constructeurs. Logiquement, le Tourneo Connect reprend l’essentiel des caractéristiques du Caddy : motorisations, déclinaisons, dessins et équipements. Seule la calandre se distingue en reprenant les codes de la marque à l'ovale avec notamment une large calandre.

Quatre niveaux de finition

Le Tourneo Connect se décline en deux longueurs, courte et longue, et ces deux dernières sont proposées en sept places, toujours en option. Sur le court, les deux places les plus à l’arrière doivent être vues comme des places d’appoint, car de point de coffre dans cette configuration. Sur le long, c’est déjà plus spacieux pour les passagers comme pour les bagages. Tous ces sièges peuvent être rabattus, basculés et même retirés, ce qui donne à ce Tourneo Connect une réelle modularité, atteignant même des qualités « utilitaires » avec le siège passager rabattable permettant d’embarquer des charges longues.

À bord, c’est un univers connu. Tout est Volkswagen Caddy, jusqu’au système multimédia et aux instruments de bord. Selon le niveau de finition, il y aura des compteurs classiques ou numériques et le multimédia s’affichera sur un écran de 8,25 ou 10 pouces. Le Tourneo sera commercialisé en version Trend et Titanium dans un premier temps puis Sport et Active par la suite.

Essence, Diesel et boîte auto en option

Côté motorisation, l’offre est plutôt large, et c’est toujours du Volkswagen. Pour l’essence, le 1.5 litre de 114 chevaux, en fait le TSI ici rebaptisé EcoBoost, et pour le Diesel deux propositions autour du 2.0 litres EcoBlue (autrement dit le TDI) de 102 ou 122 chevaux. Dans tous les cas, ces moteurs sont couplés à une boîte de vitesses manuelle à six rapports. La boîte automatique à 7 rapports, la DSG 7, est proposée en option.

Le Ford Tourneo Connect sera commercialisé à partir de 26 500 € TTC pour le modèle court cinq places en essence et en finition Trend. Quant à la version utilitaire, qui sera donc une copie conforme du Caddy Cargo, elle n’est pas annoncée avant 2023.